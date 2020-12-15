COMPUTEX明年將採虛實整合展出 瞄準七大主題

台北國際電腦展 (COMPUTEX) 今 (15) 日舉辦線上國際記者會，共同主辦單位外貿協會董事長黃志芳表示，明年 COMPUTEX 將回復以實體展舉辦，同時首度運用 AI 人工智慧技術，打造智慧型虛實融合 (OMO) 展覽平台，鎖定七大主題，力拚建構全球科技生態系。

黃志芳表示，COMPUTEX 2021 將持續引領科技脈動，並鎖定七大主題，包含 5G、AI 與 IoT、邊緣運算、高效能運算、資訊安全、電競、創新與新創等。

黃志芳進一步指出，COMPUTEX 也將與台灣新創獨角獸 Appier 合作，在 2021 年線上平台首度導入 AI 人工智慧演算技術，可望打破時間與地理藩籬，賦予高精準度的參展及觀展體驗，並應用人工智慧自動化、個人化功能，增強客戶互動，提高商務合作潛力。

根據研調機構 IDC 預測，在 2024 年前，全球前 2000 大企業中將有 30% 公司，把人工智慧技術導入企業營運中，同時因應遊戲、物聯網、資安等新興科技崛起，加速數位轉型。

COMPUTEX 2021 將在明年 6 月 1 日至 6 月 4 日在台北南港展覽館 1 館、2 館及台北國際會議中心展出，InnoVEX 展期則為 6 月 2 日至 6 月 4 日，在南港 2 館 4 樓展出。