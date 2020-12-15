〈資策會景氣預測〉明年資訊半導體十大趨勢 量子科技、電動車入列

資策會產業情報研究所 (MIC) 今 (15) 日舉行 2021 高科技產業前瞻趨勢記者會，展望明年資訊半導體產業，產業顧問勵秀玲表示，在遠距雲端服務、美中關係、併購後技術布局等因素影響下，明年半導體資通訊產業將有十大趨勢，包含安謀 (ARM) 架構影響擴大、量子力學、電動車發展等。

勵秀玲表示，先進國家相繼提出國家級中長期量子研發計畫，IBM、谷歌 (GOOG-US)、英特爾 (INTC-US) 等國際科技大廠也致力發展量子電腦，中國、日本則鎖定特定量子科技領域發展自主技術，提前布局相關生態系，台灣廠商則可以與國際大廠合作，從投入關鍵零組件與軟體服務切入市場。

在電動車方面，勵秀玲指出，隨著環保趨勢發展，明年電動車將顯著成長，面對數位化趨勢，預期未來汽車核心價值將在電池、感測器、晶片、大數據等，將帶動相關產業發展，其中，動力電池產業將逐漸形成「強者很強，弱者很弱」的馬太效應。

今年半導體產業掀起併購潮，併購金額為歷年來最大，勵秀玲表示，大廠透過併購發展多元運算架構、布局新興應用領域，其中，輝達 (NVDA-US) 宣布收購 ARM 有助拓展其架構在伺服器與雲端運算的影響力，除了蘋果 (APPL-US) 推出搭載 ARM 架構的 Mac 筆電外，包含 Chromebook、5G 筆電也將採用，明年 ARM 架構市占影響可望進一步提升。

此外，勵秀玲也點出，包含中國「十四五」規劃重科技自主創新、疫情加速數位供應鏈趨勢成形、AI 從雲端進入邊緣運算設備、資料中心朝區域化布局、顯示器產業往多樣化垂直應用都是明年資訊半導體產業發展趨勢。