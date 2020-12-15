盤前財經大事搶先讀2020年12月15日

今日操盤前瞻

IEA 原油展望報告

澳洲央行 12 月利率會議紀要

法說會：群益證、巨庭

除權息：興泰、光耀

選舉人團投票更新！拜登大勝川普 跨過 270 票過當選門檻

週一 (14 日) 選舉團人於各州正式投票，正式選出下任美國總統，尚無失信選舉人的情況下，截稿前，拜登橫掃六大搖擺州，拿下超過 270 張選舉人票，突破當選總統門檻。閱讀全文...

倫敦、德國宣布封城升級後 紐約警告可能二度全面封鎖

美國周一 (14 日) 開始施打輝瑞 / BioNTech 疫苗，但秋冬疫情反撲使部分地區重啟封鎖的可能性提高，紐約州州長庫莫 (Andrew Cuomo) 和紐約市長白思豪 (Bill De Blasio) 周一 (14 日) 警告，紐約很可能進入二度全面封鎖，再次關閉所有非必要商店。閱讀全文...

倒數計時！美國會新刺激法案 目標 12/18 前通過

數百萬美國人將於聖誕節後頓失經濟補助，美國國會兩黨組織週一 (14 日) 為向國會公布 9,080 億美元紓困法案的內容，計畫在本週五前通過。閱讀全文...

合一糖尿病新藥 拚年底取得台灣藥證 下步劍指美國

合一 (4743-TW) 開發的糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥 ON101，近期完成台灣 TFDA 藥品諮議小組會議 (藥諮會)，台灣藥證已進入最後階段，有望年底前通過審查、取得藥證。閱讀全文...

緯創印度廠遭破壞愈演愈烈 外媒稱廠區損失金額 16.7 億元 蘋果將介入調查

代工大廠緯創 (3231-TW) 位在印度柯拉爾縣的 iPhone 組裝廠發生暴動、遭外部不明人士破壞，印度媒體昨 (14) 日報導，廠區損失金額達 43.7 億印度盧比 (約新台幣 16.7 億元)，對此，緯創表示，尚在查核中，暫無法回應。閱讀全文...

明年力積電營運樂觀 黃崇仁：目標每股純益挑戰世界先進

晶圓代工廠力積電 (6770-TE) 董事長黃崇仁今昨 (14) 日出席竹科 40 周年策略會議，他表示，對公司營運抱持高度期待，盼明年 EPS 能挑戰世界先進 (5347-TW) 水準，並看好明年下半年產業景氣可望向上成長。閱讀全文...

市場持續供過於求 明年 Q1 NAND Flash 價格估走跌 10-15%

據研調機構 TrendForce 旗下半導體研究處指出，由於 NAND Flash 供應商數量遠高於 DRAM，加上供給位元成長幅度高，估明年第一季 NAND Flash 價格將下跌 10~15%，並可能逐季走跌。閱讀全文...

三度重啟併購日盛金？富邦金：市場傳言

懸而未決多年的日盛金 (5820-TW) 出售案，再傳出傳出富邦金控 (2881-TW) 有意第三度捲土重來併購日盛金，受此激勵，日盛金股價昨 (14) 日狂飆超過 7%；對此傳聞，富邦金強調，「本公司一貫的立場，不評論巿場傳言。」而金管會則指出，未收到富邦金申請案。閱讀全文...