〈台股盤前要聞〉合一新藥報捷、力積電EPS挑戰世界 今日必看重要財經新聞

台股盤前有八大重點，包括合一糖尿病新藥傳出捷報，緯創印度廠損失傳出高達 16.7 億元，以及力積電董事長黃崇仁喊出明年 EPS 挑戰世界先進，以下是今 (15) 日必看重要財經新聞。

合一糖尿病新藥 拚年底取得台灣藥證 下步劍指美國

合一 (4743-TW) 開發的糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥 ON101，近期完成台灣 TFDA 藥品諮議小組會議 (藥諮會)，台灣藥證已進入最後階段，有望年底前通過審查、取得藥證。閱讀全文...

緯創印度廠遭破壞愈演愈烈 外媒稱廠區損失金額 16.7 億元 蘋果將介入調查

代工大廠緯創 (3231-TW) 位在印度柯拉爾縣的 iPhone 組裝廠發生暴動、遭外部不明人士破壞，印度媒體昨 (14) 日報導，廠區損失金額達 43.7 億印度盧比 (約新台幣 16.7 億元)，對此，緯創表示，尚在查核中，暫無法回應。閱讀全文...

明年力積電營運樂觀 黃崇仁：目標每股純益挑戰世界先進

晶圓代工廠力積電 (6770-TE) 董事長黃崇仁今昨 (14) 日出席竹科 40 周年策略會議，他表示，對公司營運抱持高度期待，盼明年 EPS 能挑戰世界先進 (5347-TW) 水準，並看好明年下半年產業景氣可望向上成長。閱讀全文...

市場持續供過於求 明年 Q1 NAND Flash 價格估走跌 10-15%

據研調機構 TrendForce 旗下半導體研究處指出，由於 NAND Flash 供應商數量遠高於 DRAM，加上供給位元成長幅度高，估明年第一季 NAND Flash 價格將下跌 10~15%，並可能逐季走跌。閱讀全文...

三度重啟併購日盛金？富邦金：市場傳言

懸而未決多年的日盛金 (5820-TW) 出售案，再傳出傳出富邦金控 (2881-TW) 有意第三度捲土重來併購日盛金，受此激勵，日盛金股價昨 (14) 日狂飆超過 7%；對此傳聞，富邦金強調，「本公司一貫的立場，不評論巿場傳言。」而金管會則指出，未收到富邦金申請案。閱讀全文...

佳世達聯貸案完成簽約 84 億元銀彈上膛

佳世達今 (2352-TW) 委由臺灣銀行統籌主辦的聯貸案昨 (14) 日完成簽約，原擬籌組 70 億元、超額認購達 214% 達 150 億元，最終以 84 億元結案，佳世達表示，聯貸案資金用途為充實營運週轉金暨償還既有銀行借款所需。閱讀全文...

元晶獲 120 MW 漁電共生太陽能電廠大單 預計明年 1 月出貨

太陽能廠元晶 (6443-TW) 昨 (14) 日宣布，已與國內某能源開發公司簽訂 120MW(百萬瓦) 太陽能模組銷售合約，預計明年 1 月開始出貨，目前已掌握的模組訂單占總產能約 6 成，看好明年營收可望較今年大幅成長。閱讀全文...

鴻海集團攜日本島津成立聯合實驗室 佈局車用檢測

鴻海 (2317-TW) 集團旗下富士康優爾鴻信檢測，與日本島津製作所旗下島津檢測，攜手成立聯合實驗室，未來將提供一站式汽車零組件、系統的檢測服務以及產品的解決方案。閱讀全文...