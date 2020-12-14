美商藝電搶親成功 擊敗Take-Two以12億美元收購Codemasters

美國遊戲商美商藝電 (Electronic Arts)(EA-US) 週一 (14 日) 宣布，將以 12 億美元收購英國遊戲開發及發行商 Codemasters，上月才剛和 Codemasters 達成協議的遊戲開發商 Take-Two 慘遭出局。

EA 預計，交易將於 2021 年第 1 季完成，收購估值約 12 億美元，屆時 Codemasters 股東每股普通股將獲得 6.04 英鎊現金，與 Codemasters 的收購案將會是 EA 史上最大的一筆交易。

成立於 1980 年代的 Codemasters 是英國老牌遊戲開發商之一，近幾十年來以開發賽車遊戲聞名，例如《越野菁英賽》(Dirt Rally)、《一級方程式賽車》(F1) 系列及《極速房車賽》(Grid) 等，並在去年收購《賽車計畫》(Project Cars) 開發商 Slightly Mad Studios。

消息發布後，Codemasters 股價飆逾 20％，至 6.42 英鎊，高於 EA 提供給股東的每股 6.04 英鎊。EA 美股盤前交易漲 1.6%。

EA 與 Codemasters 的收購交易背後，必須談到美國另一家遊戲開發商 Take-Two Interactive，其去年 11 月才宣布和 Codemasters 達成 9.7 億美元上下的收購協議，原本預計明年初完成交易，殊不知 EA 的開價徹底影響了交易走勢。

根據去年達成協議，Take-Two 同意讓 Codemasters 股東每股獲得 1.58 美元現金和 0.02834 股的 Take-Two 普通股。