◆盤勢分析

1. 因美國新一輪經濟刺激措施遲遲未能定案，上周五四大指數早盤全數下跌，但盤中延長政府撥款法案通過消息傳出後，激勵四大指數緩步走高，收盤跌幅收斂，最終指數漲跌幅介於 - 1.08%~+0.16% 之間。指標股跌多漲少，高通、AMD；NVIDIA、MU、APPLE 下跌。台積電 ADR 下跌 0.23 %、聯電 ADR 下跌 3.46%。

2. 台股上周五早盤在 2881 富邦金等大型金融股帶動，指數以小高盤跳空開出，但 2330 台積電、2303 聯電、2409 友達等權值電子走弱，盤中一度回測十日線；午盤過後 2317 鴻海、2492 華新科轉強，帶領大盤回穩，終場收在 14261.69 點，上漲 0.09%。

3.OTC 指數開高走低，尾盤跌幅收斂，報 179.39 點；短線壓力為 183.87 的前波高，支撐在 175.69 點的月線位置附近。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：上周五台股收長下影黑 K 棒，短天期均線呈現多頭排列。

(2)、量能：11 日成交量 3,203.08 億元，後續仍以價量配合方式為宜。

(3)、術指標：日 KD 指標高檔向下，MACD 柱狀體高點下滑。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 - 61.70 億元；外資 - 20.33 億元、投信 + 4.56 億元、自營商 - 45.93 億元。

5. 面板：面板價有望續漲至明年第一季，面板雙虎 2409 友達、3481 群創股價連續兩天爆量上揚，股價再創波段新鋼；小面板 6116 彩晶稼動率衝高，股價表現佳。

6.DRAM：研調機構集邦科技發表 DRAM 明年 1Q 看漲，2408 南亞科、2337 旺宏、2334 華邦電等，早盤相對抗跌；特殊型記憶體 5351 鈺創，收盤上漲 3.4%。

7. 被動元件：雙雄 2492 華新科強攻 LTCC 元件及車規 MLCC 產品，法人持續買超，帶動 2327 國巨股價尾盤同步收漲，二線廠 6284 佳邦、6449 鈺邦表現佳。

8. 金融股：11 月國內 15 家上市櫃金控股，獲利同期歷史新高紀錄，2881 富邦金領攻，5876 上海商銀、2882 國泰金、2883 開發金、2886 兆豐金、2887 台新金、2888 新光金與 2892 第一金，類股漲幅整齊。

9. 鋼鐵：南部鋼鐵廠傳出醞釀封盤，加上近期國際鐵礦砂價格持續攀高，鋼材價格同步上，早盤 2028 威致漲停，2014 中鴻、2017 官田鋼走高。此外，銅價走勢強勁，2009 第一銅股價再度轉強。

10. 觀盤重點：短線國際股市持續震盪、重要的變數為 FED 例會、國內政府打房與檢調搜索復華投信後續動作等等不確定因素干搞，建議可留意原物料與具聖誕節相關受惠股。

11. 大缺櫃 貨櫃船運周周漲：貨櫃船運市場缺櫃問題日益惡化，上周五（11 日）上海航運交易所公布的數字顯示，歐洲線運價單周上漲 24.2％，每箱（20 呎櫃）運價 2,948 美元，每大箱（40 呎櫃）約 5,896 美元，地中海航線上漲 28.9％，每箱 3,073 美元，每大箱漲破 6,000、至 6,146 美元。由於缺櫃問題估計在農曆年前無解，船公司將改為每周調整，運價將持續飆高，市場預期 2603 長榮、2609 陽明最直接受益。

12. 日本大廠跳電停工 玻璃基板供貨告急：面板供應鏈第四季供給吃緊、限縮了面板供貨，再加上面板需求有撐，使得面板價格一路漲到 12 月。如今日本電氣硝子（NEG）又因為高槻工廠停工，玻璃基板供應缺口擴大，再加上原本就持續吃緊的 IC 等零組件，第一季面板產出受限，市場預期，第一季面板供不應求的狀況不變，面板價格有望續揚，相關個股為 2409 友達、3481 群創等。