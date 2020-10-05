遠距商機延續 圓剛、圓展訂單供不應求Q4營運續旺

受惠遠距商機帶動，圓剛 (2417-TW)、圓展 (3669-TW) 9 月營收續攀歷史高峰，圓剛指出，遠距商機已成新常態，第 4 季訂單動能仍強，且供不應求狀況持續，圓剛更擴大委外代工比重，穩定出貨給客戶，法人估有助營收逐月成長，第 4 季營運可再優於第 3 季。

圓剛指出，遠距商機可望延續至年底，目前圓剛、子公司圓展產能近滿載，但仍無法滿足客戶需求，正擴大委外代工因應客戶需求，且第 4 季旺季將推擷取卡、擷取盒、高畫質 4K 視訊攝影機等新品，有助營運再添動能。

圓剛 9 月合併營收達 12.29 億元，月增 21.14%、年增 462.97%，續創歷史新高紀錄，今年前 9 月營收 48.26 億元，較去年翻倍，年增 122.95%，激勵今 (5) 日股價開高走高，午盤前一度亮燈攻上漲停。

圓剛子公司圓展同步受惠遠距商機，旗下視訊、教育兩大產品需求暢旺，加上歐美學校已陸續計畫性復學，帶動實物攝影機、追蹤式攝影機、平板充電車需求成長，對第 4 季營運維持審慎樂觀看法。

圓展 9 月營收則達 6.18 億元，月增 3.44%、年增 288.7%，同創歷史新高；前 9 月營收達 27.94 億元，年增 75.13%。