〈貴金屬盤後〉美疫苗即將問世 挫傷避險需求 黃金連2跌

週四 (10 日) 交易，黃金期貨價格溫和收低，為連續第二日下滑，係因美國即將推出新冠疫苗，可能會支撐經濟復甦。

美國正在等待食品藥品監督管理局 (FDA) 審查輝瑞 (PEF-US) 和德國 BioNTech (BNTX-US) 合作的新冠疫苗之結果。英國週二已啟用該新冠疫苗。

週四因歐洲央行 (ECB) 擴大並延長刺激措施，以對抗新冠疫情再起對經濟造成的衝擊，帶來了黃金早盤漲幅，但隨後因市場預期 FDA 將批准該疫苗緊急使用，抵消了黃金週四早盤漲幅。

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，「疫苗消息是黃金的利空。」

疫苗有所進展，提供了經濟恢復正常的前景，減少了投資人對黃金一類避險工具的需求，但因各國政府預期將對抗經濟損失而增加支出，這點支撐本月迄今金價上漲。

與此同時，美議會正在討論一項財務紓困方案，試圖合併一項總額可能達 9000 億美元的新冠病毒支出方案，以向勞工和企業提供進一步援助。

Karnani 表示，黃金市場現在的重點將轉移至下週的 FOMC 會議，以及有關進一步刺激措施的消息。

2 月交割的黃金期貨價格下跌 1.10 美元或近 0.1%，收每盎司 1837.40 美元，持續為 12 月 2 日以降最低點。

美國每週請領失業救濟金人數的數據也推動黃金價格上漲，因上週請領人數激增 13.7 萬人，達到 85.3 萬人的近 3 個月高點。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，近幾週的數據出現「錯誤轉折」，表明市場正看到「新趨勢」，在這種新趨勢下，勞動條件正在惡化。

由於美國第二輪刺激方案談判卡關，黃金週三承受拋售壓力。

Aslam 表示，「刺激方案遲遲未見，這代表美國經濟面臨巨大風險，因為新冠病例激增下，各企業已在掙扎求生。有鑑於此，在目前的水準下拋售黃金可能不是最好的策略，因為投資者可能會撤離風險資產。」

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