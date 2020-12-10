〈貴金屬盤後〉美元走強 美新紓困案觸礁 黃金收挫至1週低點

週三 (9 日) 交易，受到美元走強拖累，黃金期貨價格 3 個交易日來首次收低，且觸及一週低點，且因投資者正在等待國會就新 COVID-19 紓困案有進一步發展，以及美國疫苗的推出。

美財長提出規模 9160 億美元的新刺激方案，包括每人發放 600 美元，但因提議將聯邦失業給付由 1800 億美元減至 400 億美元，眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示不能接受，參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 也聲稱民主黨不合作，此後黃金下跌。

與此同時，美元上漲，對美元計價的黃金構成壓力，同時公債殖利率也上升，破壞了不孳息的黃金之支撐力。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「由於 McConnell 稱民主黨沒有屈服的跡象，美元回歸上漲，讓金價回落。」ICE 美元指數週三上升 0.2%，但今年迄今仍有 5% 以上跌幅。

Moya 也指出，「美國即將核准新冠疫苗，且接著這週將針對刺激方案緊鑼密鼓地談判，這些將使金價處於不穩定狀態。」

英國已推出新冠疫苗，美國也可能會快速跟進，因為食品藥品管理局 (FDA) 已準備在週四審查輝瑞 (PFE-US)和 BioNTech (BNTX-US) 推出的候選疫苗。疫苗進入分發讓市場預期經濟能回歸到更正常的狀態，降低了避險投資的需求。

2 月交割的黃金期貨價格下跌 36.40 美元或 1.9%，收每盎司 1838.50 美元，觸及 12 月 2 日以降最低點。

週二黃金上升 0.5%，收在 11 月 17 日以來最活絡契約的最高收盤價。

3 月白銀期貨價格下跌 75 美分或 3%，收每盎司 23.99 美元。前一交易日收低 0.2%。

同為 Oanda 高階市場分析師的 Craig Erlam 表示，「對黃金來說，接下來將是非常有趣的一週，因為歐洲央行 (ECB) 週四宣布了新貨幣政策決議，且美國 Fed 下週也會跟進。兩邊都肯定會打出更多刺激牌，問題只在歐美兩邊在面臨這極度挑戰的寒冬之際，刺激規模會有多大。」

「黃金會強行衝破 1850 美元，在約莫 1875 美元觸頂，接著出現獲利了結。儘管 Fed 和 ECB 的表現倘若超過期待，可能有利黃金前景，但我想我們近期會看到黃金有多一點的下行空間。」Erlam 說。

美國 10 年期公債殖利率上升超過 2 個基點至 0.93%，削弱了不孳息的黃金之吸引力。

與此同時，黃金多頭認為，美元持續走貶的趨勢仍會支撐黃金、白銀等貴金屬的價值上升。

GoldCore 黃金服務部門主管 Stephen Flood 表示，「2021 年美元將走貶，並重新確定與黃金的負相關關係。這可能會在第一季或第二季將黃金推向新高點，因為投資者在不斷的通膨威脅與總體昂貴的資產價格中試圖尋求安全性。」

「最終，債務不斷增加的問題會成檯面上最大趨勢。」近日報導提到全球債務負擔達 272 兆美元，「我們認為，這很大程度上有利於黃金，因為這種失衡暴露了整體金融設備的系統性風險，並將驅使投資者將投資黃金當作繳保費，降低其在新金融危機中的風險。」

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