〈貴金屬盤後〉美陷財政僵局、脫歐協議難產 避險買盤支撐 黃金上漲

週五 (11 日) 交易，黃金期貨價格收高，係因投資者對華府財政僵局風險、無協議脫歐，以及美國部分商品價格上漲跡象做出反應，本週總結黃金價格上漲。

在 11 月下旬黃金觸及 5 個月低點後，本週黃金價格一直難以守住 1850 美元以上。ActivTrades 的首席分析師 Carlo Alberto De Casa 寫道，「黃金價格一直未能持續回升，再次跌破 1850 美元的支撐領域。」

然而，在美國消費者信心指數最新數據公佈後，週五金價小幅上漲。在民主黨拜登當選後，欣悅情緒高漲，但這卻與許多經濟指標相反，這些指標釋出經濟正在惡化的訊號。

密歇根大學週五表示，12 月份消費者信心指數自前月的 76.9 上升至 81.4。

GoldMining 執行副總裁 Jeff Wright 表示，但投資者仍保持謹慎，「在接近聖誕節時，將新冠病例上升和封鎖政策納入考量後，交易者可能預期會放手。」

「根據調查，大眾指望年底前達成一項刺激措施協議，但這不管怎樣都不能確定，我想交易者會在週末之前做一些避險買入作為回應。」

雖然華府另一項新冠疫情紓困方案仍陷於僵局，但參議院週五至少通過了一週的支出法案並上呈川普總統以簽署立法，避免部分政府關閉。

2 月交割的黃金期貨價格上漲 6.20 美元或近 0.3%，收每盎司 1843.60 美元。

前一日金價下跌近 0.1%，持續守在 12 月 2 日以降最低點。本週黃金上升 0.2%。

3 月白銀期貨價格幾乎持平，收每盎司 24.092 美元，本週小跌 0.7%。

在其他美國經濟數據中，11 月生產者物價指數小升 0.1%，為 7 個月來最小升幅，PPI 12 個月升幅達 0.8%。

但一些市場參與者表示，其他通膨指標，包括商品研究局指數（CRB），都指向更高的價格。

Bleakley 諮詢集團投資長 Peter Boockvar 表示，「重要的是，雖然 11 月的 PPI 數據體而言是溫和的，但 CRB 大宗商品指數單一個月就上漲了 11%，這預期會下滲到未來幾個月，且可以看到通膨的初期階段。」

與此同時，英國強生首相 (Boris Johnson) 表示，英國必須為脫歐後無法與歐盟達成協議做好準備，投資者也一直關注美國華府對新一輪新冠紓困方案未有積極進展的狀況，所以市場一直處於邊緣。

Wright 認為，下週黃金走勢可能非常波動，「關注焦點就在華府能否達成預算協議，以及大規模刺激方案，這答案肯否定都有可能，所以黃金將對局勢有進展或陷入僵局快速做出反應。」

黃金價格年底可能返回 1900 美元，若要再往上漲，必須有一些刺激以及 Fed 的支持。

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