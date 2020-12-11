【袁志峰專欄】美股若調整，恒指下試26000點

今天推介 - 吉利汽車 (175), 上日收市 $21.2

1) 股市前景

美股周二創新高後有調整壓力，可能會影響港股市場信心，加快年結前沽貨獲利之步伐，昨日港股成交進一步縮減也顯示買盤意慾較低，估計恒指將下試 26000 點，但大跌機會不大。

今天推介是吉利汽車 (175) — 9 月尾已通過 IPO 審核，估計發行 A 股的計劃可於短期內落實。公司的汽車銷售量於 11 月按年升 5%，今年首 11 個月按年跌 5%，完成全年目標 132 萬輛的 88%。股價從 11 月 24 日的 24.45 元高位已回落約 13%，近日於 21.0 元左右整固，技術上有支持。現價對應市盈率 21 倍，市賬率 3.4 倍，估值仍然合理，維持買入建議，目標價上調至 24.0 元，止損價 20.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 168 點，早盤最多跌 216 點，其後跌幅收窄至 68 點，午後窄幅震盪，收報 26410 點，跌 92 點或 0.3%，成交額按日跌 19% 至 1100 億元，是 10 月 22 日以來新低。港股通南向資金淨買入 18 億元，12 月以來累積淨買入增至 252 億元。

藍籌股 17 升 34 跌 1 持平。華潤置地 (1109) 及創科實業 (669) 分別漲逾 4% 及 3%，是升幅最大成份股。月度銷售數據倒退的舜宇光學 (2382) 跌逾 3%，是跌幅最大藍籌。其次是交通銀行 (3328)、石藥集團 (1093)、吉利汽車 (175) 及中海油 (883) 皆跌逾 2%。

恒生科技指數跌 0.9%，成份股 7 升 22 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及網易 (9999) 分別跌逾 2% 及 4%。易鑫集團 (2858) 升逾 12%，是表現最好成份股。華虹半導體 (1347) 升逾 2%。心動公司 (2400) 跌逾 5%，是跌幅最大成份股。比亞迪電子 (285)、祖龍娛樂 (9990) 及平安好醫生 (1833) 皆跌逾 3%。

板塊方面，餐飲、金屬及太陽能股上升。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 分別漲逾 6% 及 3%。鞍鋼 (347)、馬鋼 (323) 及江西銅業 (358) 漲逾 2%。保利協鑫 (3800)、協鑫新能源(451)、福萊特玻璃(6865) 及信義光能 (968) 升 2%-3%。手機零件、汽車、遊戲、石油、內銀及基建股跑輸大市。東風集團 (489) 及華晨中國 (1114) 跌逾 3%。丘钛科技 (1478)、瑞聲科技(2018) 及通達集團 (698) 皆跌逾 2%。網龍 (777) 及 IGG(799) 皆跌 3%。中國 3 大石油股跌 1%-2%。

周四上証指數低開 0.2%，全日窄幅震盪，收報 3373.28 點，基本持平。深証成指升 0.1%，科創 50 指數跌 0.4%。滬深兩市總成交減至約 7100 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 800 億元。滬深股通北向資金淨買入 15 億元，12 月以來累積淨買入增至 305 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

歐洲央行將總值 1.35 萬億歐羅的緊急抗疫購債計劃 (PEPP) 規模擴大 5000 億歐羅，將其延長最少 9 個月，至 2022 年 3 月，將重新投資到期的 PEPP 債券至少持續至 2023 年底；維持資產購買計劃每月購債 200 億歐羅。(信報)

4) 新股訊息

超購 355 倍的內地潮流玩具公司泡泡瑪特 (9992) 今日在主板掛牌，暗盤收升 1 倍。一手賬面賺 7950 元。(信報)

5) 個股訊息

據銷售文件披露，碧桂園服務 (6098) 以每股 45 元，配售 1.1 億股，集資最多 49.5 億元。配股價較今昨日收市價 49.7 元，折讓 9.5%。(信報)

丘鈦科技 (1478) 公布，11 月攝像頭模組銷售 3495 萬件，按年跌 16.8%，按月跌 6.3%。期內，指紋識別模組銷售 1045.2 萬件，按年跌 13.4%，按月升 23.8%。(信報)

中國人民保險 (1339) 公布，按照中國《企業會計準則》編製，旗下子公司首 11 個月原保險保費收入合共 5199 億元人民幣，按年上升 2.0%。(信報)

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