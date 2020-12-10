歷經逾2季庫存修正 DRAM價格明年Q1可望微幅上漲

鉅亨網記者林薏茹 台北 2020年12月10號19點21分

根據研調機構 TrendForce 旗下半導體研究處表示，在歷經超過兩季的庫存修正後，為減緩預期後續漲價所造成的成本上升，明年第一季預計買方將開始提高庫存水位，價格有撐，整體 DRAM 均價可望持平至微幅上漲。

TrendForce 指出，PC DRAM(占總供給位元數 13%)、Server DRAM(34%)、Mobile DRAM(40%)、Graphics DRAM(5%) 及 Consumer DRAM(8%) 在內的 DRAM 領域，因整體屬寡占市場型態，供需動能較 NAND Flash 明顯健康許多。

PC DRAM 方面，明年第一季在需求有撐，供給未明顯成長下，均價不易下跌；伺服器 DRAM 方面，資料中心業者在 DRAM 價格將漲價前夕，可能提前採購，加上產能趨緊等因素，市場可能提前備貨，明年首季伺服器 DRAM 可望漲價。

Mobile DRAM 明年首季價格大致持平，僅小型品牌廠合約價有上揚可能；Graphics DRAM 價格小幅上漲，估 GDDR6 上漲約 5-10%；Consumer DRAM 價格大致持平，DDR3 供給減少價格將率先拉漲。