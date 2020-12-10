麥肯錫：全球緩慢復甦下 銀行業還得忍受4年低獲利

諮詢公司麥肯錫 (McKinsey＆Co) 週三 (9 日) 發布報告指出，在 COVID-19 疫情結束之後，預計全球大多數銀行還將面臨 4 年的獲利低迷階段。

這家公司指出，到 2024 年，銀行業者仍有必要提撥 2.4 兆美元的貸款損失支出，由於經濟挑戰和利率持續低迷，將造成 3.7 兆美元的營收永久流失。

這些預估是基於在疫情衰退後「全球緩慢復甦」的基本展望，所得到的預測結果。根據這份報告，銀行業損失的營收規模，相當於過去正常時期 6 個月的營收金額。

報告指出，在全球範圍內，一項衡量獲利能力的關鍵指標，即股東權益報酬率 (return on equity, ROE)，預計會由 2019 年的 8.9%，在 2021 年降到僅 1.5%。

麥肯錫認為，大多數機構除非提高生產力和資本管理，否則 5 年內都難以恢復 2019 年的獲利能力，對一些銀行來說，合併可能是一項解決方案。報告的作者之一 Kausik Rajgopal 說：「提高銀行的生產力勢在必行。」

對銀行來說，這次的疫情危機只讓少部分銀行陷於危險，這是因為銀行業被要求較 2008 年金融危機之前持有更多的資本。麥肯錫估算，7% 的銀行，有一半以上的機率，需要取得更多的資金，來確保達到監管的最基本要求。