螞蟻集團全資公司 取得新加坡數位銀行執照

新加坡金管局週五 (4 日) 晚間公布了數位銀行執照申請結果，4 家取得執照的公司中，包括了螞蟻集團旗下的全資子公司。

據金管局網站公告，2 家公司獲得全面數位銀行 (DFB) 執照，包括 Grab 和新電信 (Singtel) 的財團、以及冬海集團 (SEA)；另外有 2 家取得批發數位銀行 (DWB) 執照，一家是螞蟻集團全資子公司，另一家為中國綠地集團旗下的綠地金融等 3 家公司合組的財團。

金管局指出，在正式授予銀行執照前，申請成功的公司必須符合所有相關的審慎要求和發放執照前的規定，金管局期待新的數位銀行將從 2022 年初開始運營。

全面數位銀行 (DFB) 可提供全面銀行服務，包括為零售客戶提供存款服務，但要繳足至少 15 億新元的資金，批發數位銀行 (DWB) 資本門檻則只有 1 億新元，但它們只能為中小企業和非零售客戶提供服務。

金管局在去年 6 月宣布，發出最多兩張全面數位銀行執照和三張批發數位銀行執照。共有 21 方申請執照，14 方滿足條件，進入了最後評估階段。

阿里巴巴旗下的螞蟻集團本次申請，格外受到注意，尤其他們在中國收緊監管，並被迫延後上市之後，前途更受矚目。不過金管局董事總經理 Ravi Menon 近期表示，中國的監管收緊不會對新加坡的數位銀行產生影響，他們不猜測地緣政治局勢，其他國家對這些公司採取的行動，並不是金管局的工作。