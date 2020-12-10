〈國泰永續金融論壇〉許永欽：台灣ESG分數全球第三 疫後永續革命展開

國泰金 (2881-TW) 今 (10) 日舉行「2020 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，金管會副主委許永欽致詞時表示，據彭博 ESG 揭露分數顯示，2019 年台灣的分數是 39.6、全球第三，為亞洲最高分，證明台灣 ESG 落實程度近年來逐漸受到國際肯定，且對台灣來說，疫情後的「永續革命」已經展開。

許永欽表示，疫情後的「永續革命」已經展開，不僅將為地球環境帶來改善的契機，也是人類社會永續發展的機遇。金管會於今 (2020) 年發布「綠色金融行動方案 2.0」及「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」。

許永欽進一步表示，台灣企業對 ESG 議題的重視及落實程度，在金管會近年來的推動下，有突破性的成長。除了編製 CSR 報告書家數已高達 493 家外，2020 年台灣企業入選 DJSI（道瓊永續指數）世界指數或新興市場指數的公司共多達 26 家 (2019 年為 23 家)。

許永欽還指出，彭博針對全球約 1.15 萬家企業的 ESG 評比，據彭博 ESG 揭露分數顯示，2019 年台灣的分數是 39.6、全球第三，不僅比 2018 年的排名第 7 進步，也只僅次於第一名法國的 46.9、第二名西班牙的 44.9，而各國平均分數為 24.9 分，鄰近台灣的香港、南韓、新加坡與日本都不到 30 分，中國更只有 21.6 分，在在證明台灣 ESG 落實程度近年來逐漸受到國際肯定。

金管會同時鼓勵 ESG 相關商品的發展，例如在 ESG 相關主題基金部分，截至今 (2020) 年 10 月底，國內投信事業已發行 17 檔有關 ESG、公司治理及綠色等相關主題的基金，規模約 915.09 億元。

而截至 10 月底止，累計發行 46 檔綠色債券掛牌，累計發行金額共計約台幣 1179 億元，綠色債券資金用途主要投資於再生能源及能源科技發展，包括離岸風電、太陽光電或水力發電廠建置、溫室氣體減量、能源使用效率提昇及能源節約等綠色投資計畫。

針對金融業在「永續革命」須扮演的角色，許永欽表示，金融機構集結社會大眾資金加以管理及投資運用，例如從事授信及投資，並扮演分配社會資源的角色，因此應善用金融機構的影響力，引導資金投入永續發展，透過投融資的企業，再透過這些企業影響其上下游供應鏈、消費者、員工及社區，進而能讓整體社會一同重視環境、社會及公司治理各永續發展面向。