SONY斥資11.75億美元 從AT&T買下卡通串流Crunchyroll

索尼 (6758-JP) 在 10 日 (週四) 宣布，該公司決定斥資 11.75 億美元，從美國 AT&T(T-US) 手中買下提供卡通串流服務的「Crunchyroll」。

目前索尼將日本的超人氣動漫卡通「鬼滅之刃」等影音內容，提供給 Netflix(NFLX-US) 之類的影音串流服務業者播放。而未來獲得 Crunchyroll 在全世界的 9000 萬人會員後，就能直接的提供這類影音內容。

索尼從 AT&T 取得 Crunchyroll 的全部股票，要將其納為全資子公司。Crunchyroll 創立於 2006 年，擁有 9000 萬名免費會員，在全球超過 200 個國家的付費會員也達 300 萬人。在經過當局承認後，這宗併購案就會正式成立。

索尼股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

過去索尼於 2017 年，買下美國提供卡通串流服務的「Funimation Productions」。而索尼旗下也有製作鬼滅之刃卡通的「Aniplex」公司，擁有受到歡迎的卡通作品。透過這回併購案，索尼可讓這些影音內容透過自家的串流平台在全世界播放，有助於擴大相關業務。

索尼的獲利模式，正從過去一次性買斷的電器產品，逐漸轉換為訂閱制 (Subscription) 這類有持續收入的商業模式。

像是電玩業務方面，在付費的線上服務就擁有大約 4600 萬名註冊會員。而在電影、音樂業務方面，內容的播放則主要仰賴國外業者。另外在卡通製作成電影之後、還有電影當中的主題曲，也都帶來相當良好的經濟效益。而這回買下 Crunchyroll，也將強化集團整體的娛樂業務。