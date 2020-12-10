淘帝-KY遭指膨風 重訊做三點澄清

對於有媒體以「KY 股風暴擴大」系列報導中提及淘帝 - KY(2929-TW) 負面訊息，淘帝今 (10) 早發布重訊，以三點澄清，包括購買理財產品與財報相符、媒體採用網路片面數據不實，以及有證據證實購買華福證券執行理財產品交易存在。

淘帝今日重訊，主要是為澄清周刊報導，包括「逾萬散戶慘接刀 吹哨者一句話戳破澎風淘帝真相」、「EPS 14 元竟是大地雷 淘帝董座心裡有鬼超前賣股」。

淘帝以三點說明，(1) 淘帝資金購買華福證券執行理財產品以及於民生銀行購買的理財產品，與先前發布重大訊息及合併財務報告中對應的本金和收益數字相符。

(2) 淘帝注意到有媒體採用非經相關單位書面確認的網絡片面數據，不實報導公司投資基金信息，給投資者造成重大誤解。

(3)淘帝以公司資金購買的華福證券執行理財產品 (產品名稱「掛鉤型證券理財 - 興銀基金興銀中短債 C」)，依契約該理財產品收益率是「興銀中短債 C」掛鉤，而非指淘帝直接承購興銀中短債 C，況且，淘帝就該理財產品投資，至今已贖回投資金額人民幣 3 億元，餘人民幣 5000 多萬元原始投資部位(帳上現值人民幣 6157 萬元) 也即將贖回。

而淘帝以公司資金購買的民生銀行理財產品 (產品名稱「非凡資產管理翠竹公享系列理財產品」)，確有與民生銀行間理財產品契約為憑，交易內容皆已揭露於財報，且公司更已全額贖回該理財產品投資金額人民幣 2 億元，足證該交易確為實在。

另外，對於董事長周訓財於 1 月以鉅額交易轉讓 6000 張持股，淘帝僅回應，此為大股東個人的理財行為。

至於更換會計師事務所，淘帝則說明，勤業眾信簽證更換，主要是因疫情考量，加上營運表現不佳希望降低會計師公費，但雙方無法達成共識，至於德昌終止查核，則是疫情影響其查核人力不足。