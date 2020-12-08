淘帝-KY 10月每股虧掉3.2元 前10月每股虧17.63元

中國前 10 大童裝品牌商淘帝 - KY(2929-TW) 今 (8) 日公布 10 月自結，單月虧損達 3.04 億元，每股虧損 3.2 元，累計今年前 10 月每股虧損已達 17.63 元，法人提醒，第四季虧損狀況仍難轉好，而近來淘帝積極宣示跨足醫療事業，需觀察等待其業務真正發酵狀況。

淘帝今日公告，10 月虧損 3.04 億元，每股虧損 3.2 元，已逼近第三季單季虧損 6.33 億元的一半。

淘帝日前宣布，由於疫情使會計師無法親自前往中國進行實地查核，終止與德昌聯合會計師事務所委任關係，將另覓會計師做財報查核簽證，並強調公司各項營運正常，管理經營團隊穩定。

不過，淘帝負面消息頻傳，除了更換會計師，日前 2 董 2 獨董辭職，均引發市場譁然，投資人趨於觀望，12 月至今短短 6 個交易日，股價已跌逾 40%。

淘帝最新說法是，以總投資金額不超過人民幣 3 億元，收購福建源盛紡織服裝城公司的口罩生產機器設備和銷售業務，將跨足口罩、防護衣等防疫物資業務，並再次強調，目前有超過人民幣 2 億元現金存放在台灣銀行福州分行。

法人認為，淘帝今年處虧損頹勢，新業務對業績面的挹注何時看到，將是能否挽回投資信心的關鍵。