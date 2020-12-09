盛弘子公司與富邦健康換股合作 搶精準醫療市場

盛弘醫藥 (8403-TW) 今 (9) 日宣布攜手富邦集團，搶攻精準預防醫學市場，盛弘子公司精準健康，將與富醫健康管理交換股份，換股完成後，富醫將成為精準健康 100% 持有子公司；盛弘與富邦健康管理公司，將分別持精準健康 57.39%、42.61% 股權。

盛弘表示，富醫成為精準健康子公司後，也是繼集團旗下哈佛健診中心之後，在台北都會區第二個健診據點，後續首要任務為提高附加價值服務，並經由基因庫的建立和大數據分析，受測者得以瞭解自己基因特性和疾病風險，進一步有效規劃人生和管理健康。

董事長楊弘仁指出，目前各國企業或通路出現整併潮，產業朝向「規模經濟」發展，尤其醫藥、大健康產業在新冠疫情後更受重視。此次與富邦集團合作，看好資源共享互惠可發揮乘數效應，未來結合富邦集團的金融保險資源，有望改變台灣預防醫學服務的運作結構，建立新預防醫學生態圈。

盛弘目標 2 年內建立 2 萬例台灣自有的基因資料庫，未來透過 AI 大數據分析，可有效比對出疾病風險，以及依據結果推出各項客製化訂閱經濟，如局部細項健康檢查、健康評估 / 促進、營養 / 保健食品、醫療照護等。

據統計，精準健康戰略產業規模，5 年內可從 6000 億元邁向兆元大關，從美國、中國、日本發展來看，金融保險業與醫藥行業跨界合作已是成熟的合作模式。台灣正式邁入高齡社會，預估 2025 年進入超高齡社會，顯示人口高齡化紅利來臨，民眾對預防醫療的大健康需求將快速提升。