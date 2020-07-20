盛弘攜上準微流體搶精準醫學市場 目標兩年達2萬例基因資料庫

盛弘 (8403-TW) 旗下精準健康公司與哈佛健診，今 (20) 日舉辦健診中心喬遷儀式，並同時與國內精準醫學平台上準微流體公司簽約，搶精準醫學、高端細胞液態檢測市場，目標兩年內建立 2 萬例台灣自有基因資料庫。

集團董事長楊弘仁致詞表示，去年集團旗下精準健康合併哈佛健診，完成精準醫療、健診 2.0 佈局，其中，精準健康負責產品策略、哈佛提供通路服務，受惠預防醫學趨勢營運樂觀，預計兩年內可完成 2 萬例基因資料庫目標。

楊弘仁表示，儘管今年上半年受疫情影響，不過推動基因檢測後，半年就完成 2000 例，目前已收 3000 例，並完成第一階段比對分析，其中，男女比例約 3:7，男生罹患胃癌、肝癌及鼻咽癌，女性罹患胃癌、卵巢癌及肝癌的機率偏高。

楊弘仁指出，過去傳統的健診 1.0，是檢查當下的身體狀況，不過，集團推動的精準醫療、健診 2.0，提供 60 項疾病及 60 項性狀特徵檢測，可依據先天基因找出潛在疾病風險，為提升集團精準醫療服務，導入上準的微流體晶片設計與系統整合，可進行罕見細胞純化及分析。

上準董事長張鴻仁表示，1cc 的血液中有 50 億顆紅血球、500 萬顆白血球，要從中找出癌細胞相當困難，過去的技術會有侵入性問題，而上準提供的技術則是只要透過抽血，便可找出癌細胞。