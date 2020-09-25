〈盛弘集團展望〉旗下敏成熔噴機在台測試中 最快年底輸出美國

盛弘 (8403-TW) 集團旗下熔噴布大廠敏成 (4431-TE)，原預計今年 4 月赴美設廠，但因疫情嚴峻延宕，近期在台進行設備測試，且已在評估美國廠房據點，預計年底前有望將設備輸往美國。

集團董事長楊弘仁表示，新冠肺炎疫情嚴峻，原預計今年 4 月將產線遷移至美國，不過當時政府希望能將產能留在台灣，因此暫緩計畫，近期隨著政府規定鬆綁，有機會年底前完成計畫。

敏成董事長古思明表示，熔噴機與口罩機不同，需考量原料製程、環境溫度、噪音等因素，因此在台灣完成測試後，才會輸往美國。

除拓展美國市場，敏成近期也與東南亞國家洽談合作，古思明表示，東南亞國家設備多為口罩機，但品質參差不齊，儘管有熔噴機也是從中國進口，導致市面上銷售的口罩防護力僅 48%，與台製口罩防護力 95% 相距大，不過進軍當地速度仍會比美國慢。

產能部分，據了解，敏成每條產線產量為 2 噸，過去日產量約 5-7 噸，自疫情爆發後，目前日產量已提升至 9 噸，估 10 月開始日產量將進一步增加。

另外，敏成旗下濾材產品也搶進高階醫材領域，與轉投資公司普瑞博生醫合作，開發出「減白過濾器」，捐血袋可過濾白血球、提升安全性，此產品在去年取得美國 FDA 認證；其他則包括半導體過濾濾材、噪音濾材、抗菌濾材等，也在開發中。