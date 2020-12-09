筆電出貨寫新高 廣達、仁寶11月營收站穩千億元

代工大廠仁寶 (2324-TW)、廣達 (2382-TW) 今 (9) 日公布 11 月營收，受惠筆電客戶追單強勁，廣達筆電出貨衝上 660 萬台，再度改寫歷史新高紀錄，也推升單月營收重返千億元，仁寶 11 月營收也連續兩個月站上千億元，筆電出貨量達 460 萬台，持平歷史單月次高紀錄。

廣達 (2382-TW)

廣達 11 月合併營收達 1028.76 億元，月增 13.88%、年減 5.4%，再度站上千億元大關，累計今年前 11 月營收 9810.43 億元，年增 4.73%，出貨方面，廣達 11 月筆電出貨量再衝上歷史新高 660 萬台，月增 10%、更較去年翻倍，累計今年前 11 月出貨達 5270 萬台、年增 65.72%。

廣達表示，在遠距商機效應持續發酵下，客戶追單強勁，在 Chromebook、客戶高階機種、非主流機種拉貨下，第 4 季出貨將維持高檔，保持年增雙位數水準，全年出貨可望達 6000 萬台出貨目標，第 4 季雲端伺服器動能強勁，維持全年雙位數成長目標。

展望未來，廣達表示，雖然受被動元件、CPU、面板等零組件吃緊影響下，第 4 季出貨仍有機會持平第 3 季，也看好部份需求將遞延至明年首季出貨，伺服器方面，明年同樣維持雙位數成長目標。

廣達進一步表示，傳統第 1 季為產業淡季，加上今年第 4 季基期墊高，估明年首季筆電出貨將季減，但仍優於今年，且幅度可望較往年收斂，至於明年全年則以持平今年出貨 6000 萬台為目標。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 11 月合併營收達 1068.71 億元，受惠筆電出貨強勁，連兩個月衝上千億元大關，月減 5.2%、年增 23.6%，創下歷史次高紀錄，累計前 11 月營收 9345.48 億元，年增 4.03%。

仁寶 11 月筆電出貨 460 萬台，月減 14.81%、年增 31.43%，持平 2019 年 6 月歷史單月次高紀錄，累計前 11 月筆電出貨 4190 萬台、年增 3.97%，仁寶樂觀預期，全年筆電出貨超越去年 4390 萬台目標將達陣，出貨可望年增 5-10%，上看 4600 萬台，短期 CPU、面板、電源 IC 等零組件則仍吃緊，現有供給仍無法滿足客戶需求。

非個人電腦方面，在遠距商機帶動下，教育平板等出貨維持高檔，全年逐季成長趨勢不變，第 4 季將達全年高峰。

展望未來，仁寶指出，筆電需求仍強，受零組件吃緊影響，部分訂單將遞延至明年首季出貨，目前 Chromebook 教育機種客戶追單最為強勁，但第 1 季為產業傳統淡季，估個人電腦、非個人電腦出貨都將下滑，反映季節性因素。