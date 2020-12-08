全球首例 澳洲新規要求臉書、谷歌向新聞媒體付費 本周送交立法

澳洲政府在週二 (8 日) 敲定了一項計畫，要求臉書 (FB-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 向當地媒體支付新聞內容費用，以保護該國的新聞業，創下全球首例，計畫將於本周交付國會審核。不過，此一舉措遭到了網路巨頭的強烈反對。

澳洲財政部長 Josh Frydenberg 表示，大型科技公司必須與當地發行商和廣播公司進行協商，決定他們平台上顯示的內容應支付多少費用。如果他們無法達成協議，則由政府任命的仲裁員來決定需支付的金額。

Frydenberg 在記者會上表示，這是一項巨大的改革，是全球首創，全世界都在關注澳洲的事情發展。「我們的立法將有助於確保數位世界的規則能夠反映現實世界的規則，並最終維持澳洲的媒體格局。」Frydenberg 說道。

這項法律是針對科技巨頭在全球市場力量的最強而有力的遏止，該項法規經過了三年的詢問和諮商。

臉書澳洲董事總經理 Will Easton 在週二表示，該公司將審查該立法，並參與即將舉行的議會程序，目標是建立一個可行的框架，來支持澳洲的新聞生態系統。

谷歌則拒絕對此發表評論。

該項法案的最終版，不會影響臉書旗下 Instagram 或是谷歌旗下 Youtube 上發布的新聞內容。不過澳洲財政部擴大了科技巨頭必須進行談判協商的澳洲媒體公司名單，將包括公澳州公共廣播機構澳洲廣播公司 (Australian Broadcasting Corp)、電視台 SBS，以及新聞集團 News Corp 和九號電視台 (Nine Entertainment) 等主要民營媒體也列入名單當中。