軍公教優存明年完全歸零 善用兩險種雙元配置累積資產

軍公教優惠存款利率將在 2021 年歸零，已實施二年多的軍公教年金改革，仍讓不少公務員憂心退休金短少問題。精耕退休保險市場的永達保經建議，軍公教人員年金改革後，退休給付縮水不少，不妨為自己準備第二筆退休金，藉由利變型增額終身壽險、外幣保單的雙元配置累積資產。此外針對高齡風險長照失能給付方面，應好好檢視自身保障是否足夠。

我國 2018 年 7 月實施公務人員年金改革，其中退休公務員支領月退休金者，18% 優惠存款利息逐年遞減，至 2021 年起年息為 0%；所得替代率部分，年資滿 35 年者，所得替代率最高 75%，並在 10 年降到 60%；至於退休金計算基準則從現行退休前一個月，逐年調整為最後在職 15 年平均薪額。另外，最低保障金額（樓地板）明定為新台幣 32160 元。

根據銓敘部資料統計，2010 年到 2014 年每年平均退休人數 9569 人，2015 到 2019 年每年平均退休人數 8210 人。分析退休公務人員人數減少原因，主要是受年改的影響，公務員退休所得替代率減少。由於退休金的計算是做愈久、領愈多，為了彌補退休金減少損失，許多公務員選擇延後退休，可多領一些錢，多積累一些退休金。



然而國人平均餘命已超過 80 歲，對軍公教人員來說，設定 65 歲退休，至少長達 15 年的退休人生，要多少錢才足夠？永達保經提醒，因應高齡社會，軍公教人員可以利用商業型保險規劃自己第二筆退休金，透過利變型增額終身壽險保額來避免退休金被侵蝕，因為增額終身壽險會隨著時間增額，讓退休生活更有保障。若手邊有美元或規劃未來出國旅遊的人，還可以透過外幣保單來規劃，契約有效期間可享保障，滿期之後可以直接做為出國使用，亦可以繼續保有讓現金價值持續增加，透過雙元配置、累積資產。

以當了 28 年公務人員、現年 53 歲的莊老師為例，母親住安養中心每月費用約 30,000 元，有一位唸大學的女兒，有兩間房子及存款，每月家庭花費大概 80,000 元。最近他考慮申請退休，初估退休後每月可領 6 萬 8 千元。雖然退休後還有個到私立大學教書的機會，但面對不確定的未來，他考慮以月退俸規畫第二筆退休金，購買六年期利變型增額終身壽險，保額 180 萬，搭配豁免保費健康保險附約，年繳保費約 501,062 元，期滿後轉年金，每年領 14 萬，可領到 99 歲。

因為有個念大學的女兒，他也規劃六年期美元利率變動型終身保險，保額 6,000 美元，年繳保費約 5,819 美元，六年期滿保價金約 35,849 美元，可作為女兒的出國基金或是個人出國使用。

此外，有些人認為自己已經擁有公保、醫療險，就不需要購買失能扶助保險了。永達保經表示，醫療保險主要針對住院、門診或手術等診療費用之補助，對於失能或失智因喪失生活自理能力的居家看護費用，並不給付。面對失能險的給付條件愈來愈嚴格，要填補短則數年、長達幾十年的長期看護費用的龐大支出，還是需要購買失能扶助險，才能減輕龐大的財務壓力。

永達保經表示，商業養老保險的運用方式與領取時間比社會保險靈活，可以設定領取年齡，提高老年生活品質。以保險的概念來說，退休規劃愈年輕開始愈划算，不僅利率比較好，以增額計算的保單，時間愈長效益也會愈高。