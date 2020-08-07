尖點上半年EPS 0.59元 5G應用將帶動今年成長

PCB 鑽針及代鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 公布最新財報，受惠產品組合優化，第二季稅後純益 6238 萬元，季增 1.92 倍，年增 10%，每股純益為 0.44 元，上半年每股純益為 0.59 元，尖點在改善產品出貨結構及 5G 需求帶動之下，今年業績可望優於去年。

尖點第二季營收 7.35 億元，毛利率 30.35%，季增 5.3 個百分點，年減 4.1 個百分點，稅後純益 6238 萬元，季增 1.92 倍，年增 10%，每股純益為 0.44 元。

尖點上半年營收 13.33 億元，毛利率 27.98%，年增 3 個百分點，稅後純益 8376 萬元，年減 4.3%，每股純益為 0.59 元。尖點預期，在第三季的 PCB 需求旺季效應下，營收及獲利表現將優於第二季。

尖點第二季 PCB 鑽針佔營收 64.1%，鑽孔服務佔營收 33.4%，切削刀具則佔合併營收 2.5%；上半年來看，PCB 鑽針營收佔比為 65.6%，金額與去年同期約當，鑽孔服務佔比為 30.9%，由於縮減虧損廠區，營收較去年同期減少 18%，切削刀具佔比為 3.5%，營收年增約 3%。同時，今年第二季 PCB 鑽針產能利用率自第一季的 75% 上升至 86%，鑽孔服務產能利用率由第一季的 46% 上升到 72%，切削刀具產能利用率則由第一季的 46% 降至 31%。

尖點 7 月營收為 2.61 億元，為今年單月新高，月增 2.62%，年減 1.52%，累計 2020 年 7 月營收為 15.93 億元 %，年減 5.59%。

尖點今年下半年鑽針將持續進行製程去瓶頸化及擴充鍍膜產線，今年已增加切削刀具約 10% 產能，第三季旺季訂單效應加溫，營運可望有起色。