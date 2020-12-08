晶圓雙雄登盤中零股交易冠亞軍 台積零股股民單周增逾6500人

台股今 (8) 日逆勢翻紅，續改寫歷史新高，盤中零股交易市場同樣買氣熱絡，成交金額達 8.57 億元，晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 持續受小資族青睞，成交股數分別為 51.8 萬股、40.3 萬股，居盤中零股交易熱門排行榜冠亞軍，其中台積電零股股民單周激增 6500 多人，達 26.8 萬人。

台積電今天開低走高，在買盤推升下，終場衝上 524 元續創天價，市值也攀升至 13.58 兆元，權值第一大的台積電向來是小股民最喜愛的標的，10 月 26 日盤中零股交易新制上路後，零股股東持續增加中，目前已來到 26 萬 8714 人，單周激增 6576 人。

聯電今天同步翻紅，收在 50.9 元，市值來到 6322 億元，位居台股第七大，今日盤中零股交易達 40.3 萬股，為熱門股排行榜第 2 名。據研調機構集邦科技預估，聯電第四季營收約 15.69 億美元，年增 13%，市占率達 6.9%，超越格芯躍居全球第三大晶圓代工廠。

根據證交所統計，今日上市盤中零股交易成交值 8.14 億元；櫃買中心統計，上櫃盤中零股交易成交值 4242 萬元，合計總成交值達 8.57 億元

觀察盤中零股交易前十大熱門排行榜，產業龍頭股鴻海 (2317-TW)、長榮 (2603-TW) 持續受小股民青睞，總成交數為 35.7 萬、26.6 萬，分列第 3、4 名；太陽能模組廠元晶 (6443-TW) 總成交股數 21.5 萬，位居第 5 名。

此外，玉山金 (2884-TW)、華南金 (2880-TW)、第一金 (2892-TW)、元大台灣 50 (0050-TW)、兆豐金 (2886-TW) 成交量依序為第 6 至 10 名。