外資轉賣狙擊面板雙虎、聯電 前十大賣超皆逾萬張

台股今 (7) 日在晶圓雙雄台積電、聯電，加上鴻海等電子權值股領軍下，終場大漲 124.16 點或 0.88%，收 14256.6 點，再度改寫收盤新高，但三大法人合計賣超 84.48 億元，外資也由買轉賣，前十大賣超皆逾萬張，其中面板雙虎、聯電遭外資狙擊，賣超張數逾 7 萬張。

期貨方面，外資多單口數持續降低，今再減碼 3806 口，多單未平倉口數大降至 5955 口，不到 6000 口，投信則減碼 299 口空單，空單未平倉口數來到 18807 口，自營商則加碼 1021 口多單，多單未平倉口數達 17051 口。

外資前十大買超標的，買超華邦電 44182 張居冠，鴻海有 9466 張，筆電代工廠仁寶、廣達也分別有 9222、8702 張，大成鋼 8441 張、興富發 7588 張、大亞 6603 張、鈺創 5595 張，其他依序為開發金、長榮。

外資前十大賣超皆逾萬張，其中，外資大砍面板雙虎，群創、友達包辦前兩名，分別遭砍 11.1 萬張、7.6 萬張，彩晶也遭砍 30946 張，聯電也有 75688 張，另外，華新 14633 張、凌陽 11601 張、新光金 11457 張、永豐金 10683 張，佳世達、中鋼也有 10449、9555 張。

投信操作則與外資不同調，買超面板雙虎群創、友達各 28492、16167 張，晶電、大成鋼、合晶、鴻海也分別有 2858、2459、2432、2365 張，其他依序為晶豪科、全新、南茂、南亞科；賣超方面，投信大砍華航 9001 張，長榮、聯電也分別有 3569、3408 張，其他依序為奇鋐、萬海、啟碁、台達化、明基材、技嘉、臻鼎 - KY。

法人表示，台股基本面仍佳，估短線將維持萬四之上高檔震盪，維持類股輪動，投資人可留意具漲價題材族群布局，近期也是上市櫃公司 11 月營收公布密集期，但仍須居高思危，留意獲利了結賣壓。