純網銀年底僅一家試營運 樂天國際商銀可望搶頭香

時序已經進入 12 月，國內三家純網銀開業進度如何備受矚目，金管會主委黃天牧今 (7) 日表示，年底前有 1 家可以試營運，至於是哪一家，銀行局長莊琇媛透露「是和外國銀行合作的那家進度最快」，言下之意國票金與日本樂天銀行合作的樂天國際商銀可望拔頭籌。

將來銀行、連線銀行 (LINE BANK)、樂天國際銀行等三家純網銀原本都預估今 (2020) 年第四季要開業，但受到疫情影響，純網銀開業時間一再延宕，10 月底時，金管會曾預估有兩家純網銀可望拚年底前試營運。

立委江永昌今日於財委會質詢，黃天牧改口，純網銀能不能如期開業，責任在業者，業者自行做好準備工作，待金管會實地查核給予改善建議後，業者須就問題改善，才可以開業，年底前可能只有一家可以試營運。

但究竟哪一家進度最快，黃天牧則一直未鬆口，在江永昌一再逼問下，莊琇媛透露是唯一家與外國銀行合作且與電商平台有關的純網銀，最可能在年底前拿到所有執照，進行試營運。

三家純網銀中唯一一家與外國銀行合作，且有電商平台的就是樂天國際商銀，今年的金融博覽會也只有樂天國際商銀參展，顯示該行「萬事俱備只欠東風」。

據樂天商銀規劃，待金管會核發營業執照，核發執照後，年底將進行內部試營運，因為樂天有已建構好的生態圈，因此樂天商銀不會採「燒錢戰略」，而會善用樂天生態圈來拓展業務，預計開業三年就會開始獲利。