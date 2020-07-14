〈國票金法說〉樂天純網銀訂業務三部曲 拚10月初第一家開業

國票金控 (2889-TW) 今 (14) 日召開法說會，樂天國際商銀董事長簡明仁表示，樂天雖是三家純網銀中最晚完成公司登記，但籌設工作從未停過，並已設立「業務三部曲」，預計第四季初、10 月開業，順利的話不排除更提前正式開業。國票金副總暨發言人邱銘恩表示，快的話，也許可以成為台灣第一家開業網銀，是大家都希望可以達到的目標。

簡明仁表示，純網銀樂天國際商銀已在 5 月 19 日取得經濟部商業司的公司設立登記，雖然是三家純網銀中最晚完成公司登記，但相關業務規劃持續進行中，目前不僅已完成系統建置及模擬測試（UAT），且為期一個月的營運模擬測試也已完成，已向金管會提出營業執照申請，希望第四季初、10 月能正式開業，順利的話甚至不排除更提前至 9 月下旬開業。

簡明仁表示，樂天國際商銀第一年資本支出主要將著重於系統、人力等布局，第一年還不需增資，並且該行已訂出「業務三部曲」，第一個三個月將推出個人存放款、第二個三個月推出房貸、第三個三個月則發展法人金融。

簡明仁表示，樂天國際商銀在日本從樂天生態圈開始發展，是很成功的純網銀例子，而樂天市場早在 2008 年就已經進入臺灣，樂天信用卡則是 2014 年在台上路，另外如樂天電子書 Kobo 與樂天旅遊也都已經來台，依循生態圈模式發展，樂天純網銀的業務三部曲除了有搭配樂天生態圈的優勢，同時，不僅僅靠生態圈，也會走出不同於日本、屬於台灣樂天純網銀的路。