◆盤勢分析

1. 新冠疫情持續蔓延，消弭疫苗樂觀情緒，周一美股漲跌互見，漲跌幅介在 - 0.49%~+0.49% 之間，其中，道瓊指數守穩 3 萬點大關，費半、那指皆創歷史新高，台積電 ADR 上漲 2.56%，亦創歷史新高。

2. 周一台股指數早盤開高後，雖然盤中略見賣壓，但在鴻海集團股、2330 台積電等晶圓代工股強勢帶領下，指數終場收漲 124.16 點，以 14,256.60 點作收，漲幅為 0.88%，目前持續站穩在 5 日線 (14,048 點) 之上，成交金額則為 3336.90 億元，籌碼方面，周一三大法人合計賣超 84.48 億元：外資賣超 66.82 億元、投信買超 4.86 億元、自營商賣超 22.52 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：周一大盤量能達 3,300 億，呈價漲量增格局，仍屬多方結構。

（2）、均線：指數周一持續守穩在所有均線之上，目前以 5 日線 (14,048 點) 作為短線支撐。

（3）、技術指標：目前 KD 指標呈黃金交叉，但 K、D 值皆達 80 之上，短線偏多但仍須提防獲利了結賣壓。

4. 櫃買指數周一終場下跌 0.37%，收在 179.64 點，回測 5 日線 (179.54 點)，近日留意 5 日線能否站穩。

5. 觀盤重點：市場對 2021 年經濟復甦動能抱持期待，投資人情緒持續樂觀，近日隨 11 月份營收陸續公告，預期營收成長股可望在本周吸引資金目光，惟須留意到，周一櫃買指數並未收紅，目前類股輪動快速，短線上應避免過度追高，投資組合建議適度分散為宜，後續選股方面，可留意低基期權值、鴻海集團股、台積電概念股、蘋概、顯卡、運動風等。

6. 因疫情蔓延，英國金融監理機關已要求銀行今、明年停發股利。金管會主委 7 日回應立委質詢時透露，已請銀行局、保險局研究金融業 2021 年股利分配是否要作管理，但因各國金融發展不同，金管會會考量，但不一定要跟英國一樣，研議結果可能在年底或明年初出爐。

7. 臺灣證交所公布與富時羅素合編之台灣指數系列成分股調整，台灣 50 指數將新增 3034 聯詠，但本次 3034 聯詠亦從臺灣高股息指數當中剔除，因應 0056 規模龐大，高股息指數 12/21-12/25 連續五個交易日，採過渡期間權重進行調整，留意 3034 聯詠屆時將有 0056 權重調整之被動式賣壓。

8. 中央銀行總裁楊金龍於 7 日無預警宣布房市針對性審慎措施，其中，公司法人、自然人與購地貸款等，均為十年前採取過的管制措施，但餘屋貸款為央行首次祭出管制，主要是為避免建商利用銀行資金囤房，但楊金龍強調，相關規定是規範「高風險貸款戶」，絕不會影響首購及換屋等絕大多數實質需求貸款戶。

9. 遠距辦公、遠距教學已成為疫後新常態，帶動主板、顯卡出貨，2376 技嘉 11 月營收衝上 94 億元，年增 78.32%，輝達近期大幅提升 RTX 30 系列顯卡供給量，可望推升品牌業者 11、12 月業績續增溫。

10.2327 國巨 7 日公布 11 月營收 76.7 億元，月增 6.5%、年增 117.9%；國巨表示，11 月營收較上月增加主要是因歐美市場需求強勁、及中國廠區工作天數已回復正常所致，但因季節性因素預期 12 月營收略微下滑，然而受惠手機、車市回溫，第 4 季仍可望與第 3 季持平，淡季不淡。

