【中信投信】新興亞股外資轉賣 印度獨受寵

雖然上周外資買盤縮手，但對明年經濟即將強力反彈的期待，使新興亞股熱情不減，再度開出紅盤！根據彭博統計，漲勢最高的前三市場分別為菲律賓、南韓、印度，漲幅為 5.1%、3.7%、2.1%。11 月外資對新興亞股態度幾乎是大漲大買，無論對台灣、南韓、印度、泰國的買氣都是今年以來最大手筆，但過去一周，外資除對印度持續買進，越南幾乎平盤外，其餘市場過去一周皆遭提款，外流最多的前三名分別是南韓、台灣、印尼，額度為 7.6 億（皆為美元）、5.8 億、2.8 億；印度已經連 10 周吸金，不僅是 11 月吸金王，也是今年以來唯一外資買盤翻正的國家。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股續創新高，雖然類股輪動快速，傳產類股具有低基期優勢而蠢蠢欲動，但電子類股仍然是成交的主力，為帶動指數高升的主要引擎。未來盤面高檔震盪加劇，建議投資人操作上仍須慎選具題材，長期展望佳的個股。

周俊宏認為，5G 相關產業仍具突破空間，尤其 5G 採用的天線數量遠高於 4G，使天線類股業績看俏。今年全球 5G 手機約賣出 2 億支，明年上看 4 億到 5 億支，出貨有望倍增的前提下，帶動零組件用量提升，且車用市場重啟，加深缺料的緊張程度，刺激價格上漲，相關零組件股價還有攀升空間。各國 5G 競賽中，尤以中國的發展最令人盼望，不僅基地台持續擴建，且 5G 手機相當便宜，資費又與 4G 大致持平，預計明年中國 5G 滲透率將大幅上升。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股近期漲破千點，衝到近一年高點，且交投熱絡，交易量超越 2018 年股價高峰時的盛況，持續創下歷史新高。且今年越歐自由貿易協定生效後，越歐關係加深，駐越南歐洲企業協會（EuroCham）調查歐洲企業對越南經濟看法，多數企業維持樂觀展望，甚至逾四成企業預期業績將是「極好」、「好」，預期未來三個月訂單增加的企業家數也較之前增加，意味經濟基本面仍相當強勁。

張晨瑋表示，越南股市點位雖高，但從評價面來看，由於越南利率處於歷史低點，估值仍具成長空間，有利股市表現。建議投資者不妨定期定額方式入場，完整掌握越南中長期經濟發展潛力。

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