熱錢步步進逼 台幣早盤強升2.61角觸及28.26元

新台幣兌美元匯價今 (7) 日升勢猛烈，以 28.3 元開盤後，截至上午 10 點半，最高衝上 28.26 元，升值 2.61 角，續往 28 元整數關卡靠攏；台股早盤也在資金行情推波助瀾下，一度大漲 174 點，改寫歷史新高，呈股匯雙漲走勢。

在熱錢湧入及出口商拋匯雙重壓力下，央行 3 日下午無預警放手台幣匯率，不再死守「雙防線」，4 日盤中幾乎是「溜滑梯」，輕鬆衝破 28.6、28.5、28.4、28.3 等多道關卡，儘管央行尾盤出手調節，收在 28.521 元，仍創下 23 年來新高。

央行上周公布 11 月外匯存底金額 5133.97 億美元，較前月暴增 121.56 億美元，創有史以來單月最大增量，關鍵在於 11 月新台幣漲勢凌厲，央行只得進場大買美元，以穩定匯價。在熱錢步步進逼下，新台幣兌美元今日升勢再起，最高來到 28.26 元，升值 2.61 角，持續挑戰 28.2 元關卡。

新台幣兌美元上周升幅高達 1.02%、2.9 角，但其他非美貨幣同樣漲勢驚人，包括韓元升幅 1.97%、歐元 1.32%、人民幣 0.71%，顯示央行礙於全球資金浪潮席捲，不得不鬆手，匯銀人士預估，若美元疲態走勢不變，台幣 28 元可能不會等到明年了，本月就可以看到。

觀察今天非美貨幣走勢，截至上午 10 點半，日圓及韓元分別升值 0.13%、0.08%，泰銖及新加坡幣升值約 0.1%，歐元同步升 0.13%；離岸人民幣則貶值 0.07%，英鎊也小貶 0.05%。