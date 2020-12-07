〈每日外資外匯觀點〉美元衰運未止 投機客大受鼓舞重建空倉

美元指數上周下跌 1.0558%，周一亞洲盤交易時間小跌至 90.7491 附近，現貨黃金連跌三周後首周上漲，本周投資人持續關注美國國會兩黨對於紓困方案協議的談判，歐洲央行的貨幣政策決議、美國 CPI、PPI 消費者信心指數等數據公布，以及英國脫歐進展等。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

無論是美國新一輪財政紓困出爐，還是聯準會採取更多寬鬆，美國利率將長期維持在低檔，都將使美元承受壓力，投資人近期轉為做空美元大增，美元上周遭遇大規模拋售，轉向其他資產尋取更佳的收益。

三菱日聯分析師指出，上周對於美元來說又是糟糕的一周，原本美元空倉最近幾個月已經下滑，但投機客受鼓舞又開始重建美元空頭部位。

Kitco Metals Global 交易主管 Peter Hug 指出，市場流動性增加對大宗商品和股市有利，但若年底前美國國會兩黨拿不出紓困方案，就可能要拖到明年 2 月，投資人可能會轉向持有現金，將對股市和黃金市場形成負面影響。

LaSalle Futures Group 資深市場策略師 Charlie Nedoss 預期美元將進一步走軟。儘管過去七個月就業出現正成長，但增幅愈變愈小，就業數據增加了達成紓困協議的壓力，也加重了政府繼續運行的壓力。

在英鎊方面，經紀商 Monex Europe 外匯分析師 Simon Harvey 表示，英鎊突破 2019 年 12 月高點顯示，市場正在為達成英國脫歐後貿易協議做準備，交易員的緊張情緒也反映在衍生商品市場上，一周隱含波動率指數升至 13.5%，為 3 月以來最高。

英國脫歐的緩衝期即將於年底結束，與歐盟之間的貿易談判在本周也將持續進行，而時間也更加緊迫。加拿大外匯銀行策略主管 Erik Bregar 認為，上周英鎊可能出現了假突破，預估後市將進一步下滑。