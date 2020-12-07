【袁志峰專欄】環球股市好，港股追落後

今天推介 - 中國旺旺 (151), 上日收市 $5.54

1) 股市前景

美股創新高，美元持續轉弱，提振新興市場貨幣及股市，港股表現相對落後，因此下跌空間有限。今周市場焦點包括周一公布中國貿易數據，周二京東健康 (6618) 掛牌，周三公布中國通脹率，周四歐洲央行議息。若中國經濟數據理想，估計恒指今周可突破上月高位的 27040 點。

今天推介是中國旺旺 (151) — 公司主要業務為製造及銷售米果、乳品及飲料產品。截至今年 9 月 30 日止六個月，收入按年升 10.7% 至 103 億元人民幣，盈利按年升 20.9% 至 19.5 億元人民幣。公司財政穩健，9 月底持有淨現金約 71.2 億元人民幣。今年 8 月 20 日至 10 月 16 日，公司以平均價 5.35 港元回購約 10.0 億港元股份，今月以來，公司再回購約 7,630 萬港元股份，估計回購行動會持續。現價對應市盈率 17.1 倍，股息率 5.8%，估值偏低，維持買入建議，目標價 6.0 元，止損價 5.25 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 83 點，隨即輾轉回落，早盤曾跌 76 點，午後反彈，尾市拉升，以全日最高位收市，收報 26835 點，升 107 點或 0.4%，成交額按日增 27% 至 1723 億元，主要受成份股變動所致。港股通南向資金淨買入 55 億元，12 月以來累積淨買入 178 億元。全周計，恒指跌 0.2%。

藍籌股 22 升 25 跌 3 持平。蒙牛乳業 (2319) 漲逾 6%，是升幅最大藍籌。其次是阿里 (9988)、中國平安 (2318)、吉利汽車 (175) 及金沙中國 (1928) 皆升逾 2%。受美國制裁的中海油 (883) 跌逾 3%，是跌幅最大藍籌。其次是新世界發展 (17)、中國海外發展 (688)、碧桂園 (2007) 及中石化 (386) 皆跌逾 2%。

恒生科技指數升 0.2%，成份股 17 升 13 跌。大型科技股普漲，美團 (3690) 升逾 4%，阿里 (9988) 及京東 (9618) 漲逾 2%，騰訊 (700) 基本持平。易鑫集團 (2858) 急升 24%，是表現最好成份股。ASM 太平洋 (522) 及丘钛科技 (1478) 分別升 4% 及 3%。恒騰 (136) 跌逾 9%，是跌幅最大成份股。其次是受美國制裁的中芯國際 (981)，跌逾 5%。新東方在線 (1797) 瀉逾 4%。全周計，恒生科技指數跌 1.7%，跑輸恒指。

板塊方面，航運、黄金、濠賭股跑赢大市。紫金礦業 (2869) 及招金礦業 (1813) 跌逾 2%。中遠海發 (2866) 升 10%，中遠海控 (1919) 升 3%。內房、石油及煤炭股下跌。世茂集團 (813) 急跌 10%，中國恒大 (3333) 跌 3%。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 跌 2%-3%。

周五上証指數低開後偏軟，早盤曾跌 0.7%，午後收復失地，收報 3444.58 點，升 0.1%。深証成指升 0.4%，科創 50 指數跌 0.4%。滬深兩市總成交減至約 7500 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 800 億元。滬深股通北向資金淨買入 37 億元，12 月以來累積淨買入 196 億元。全周計，上証指數升 1.1%，深証成指升 2.5%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中汽協：11 月汽車行業銷量預估完成 273.3 萬輛，環比增長 6.2%，同比增長 11.1%；細分車型來看，乘用車銷量同比增長 9.3%，商用車銷量同比增長 14.2%。(Wind)

美國勞工部公布，11 月非農業職位增加 24.5 萬個，市場預期增加 46.9 萬個；失業率為 6.7%，預期為 6.8%。(信報)

4) 個股訊息

中芯國際 (981) 公布，其附屬中芯控股、國家集成電路基金 II 和亦莊國投將共同成立註冊資本為 50 億美元的合資企業，分別佔 51%、24.49% 和 24.51% 的股權。合資企業的業務範圍包括生產 12 吋集成電路晶圓及集成電路封裝系列等。(信報)

東風集團 (489) 披露的創業板招股說明書即上會稿，擬發行不超過 9.57 億股 A 股。募集資金所得款項，主要是全新品牌高端新能源乘用車項目、新一代汽車和前瞻技術開發項目，以及補充營運資金。(信報)

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