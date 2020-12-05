路透：美政府不再延長TikTok禁令 但談判有望持續

據路透社 (Reuters) 週五 (4 日) 引述消息人士報導，隨著抖音禁令即將到期，川普政府將不會再延長禁令期限， TikTok 禁令將正式執行，但母公司字節跳動 (ByteDance) 與美國政府的談判有望持續進行。

知情人士透露，川普在美國高階官員會議上決定不再批准禁令任何延期，美國政府此前已將 11 月 12 日到期的 TikTok 禁令分別延長 15 天以及 7 天。美國白宮、司法部和財政部皆未立即回應此消息。

為了檢視最近自字節跳動收到的修改方案，美國外國投資委員會 (CFIUS) 上週已批准 TikTok 禁令延長 7 天至 12 月 4 日，但目前尚不清楚若禁令到期，美國需在何時、以及如何將 TikTok 資產從字節跳動拆分。

字節跳動在 11 月曾向 CFIUS 提出新拆分協議，建議美中雙方再設立一間「包含甲骨文、沃爾瑪及字節跳動現有美國投資者的新公司」，專門負責處理 TikTok 美國用戶數據以及內容審核，據華爾街日報引述知情人士指出，這新公司不包含在原先談妥的 TikTok Global 中。

川普於今年 9 月同意字節跳動於美國成立 TikTok Global ，並將其中的 20% 出售給甲骨文 (ORCL-US) 和沃爾瑪 (WMT-US)，其中甲骨文為「可信賴的技術供應商」，可取得 TikTok 其中的一些功能，但是字節跳動不會將演算法和技術轉讓給甲骨文。