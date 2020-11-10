〈醫療科技展〉醫療與ICT產業結合 擴大規模逾500家企業共襄盛舉

2020 台灣醫療科技展今 (10) 日舉行展前記者會，最大特色是將醫療與 ICT 結合，總計今年共有 550 個企業單位共襄盛舉，包括宏碁 (2353-TW)、群創 (3481-TW)、新金寶、大江 (8436-TW)、佐臻 (4980-TW) 等，展覽規模是繼半導體展後國內的最大展覽。

展前記者會展出 7 項科技，宏碁智醫發表可即時診斷糖尿病視網膜病變器材，也是國內首張取得 AI 眼科補助藥證、群創將顯示器可饒技術應用在 X 光上、佐臻展示 AR 智慧眼鏡、新金寶推出全自動消毒機器以及大江基因發表自行開發的 QVS 病毒檢測平台。

展覽召集人陳維昭表示，台灣醫療科技展不受疫情影響，已邁入第 4 屆，展覽總計 550 個參展機構與企業、150 個新創團隊及 1580 個展位，規模是繼半導體展，最大展覽，目標促進跨領域合作，並推動精準健康產業，再發展至全球。

生策會副會長蔡長海表示，今年醫療科技展最大特色是將台灣醫療與 ICT 結合，且今年遇上新冠肺炎疫情，台灣早已投入精準檢測、藥物開發等，如衛服部從前年開始推動特管辦法，滿足百萬名癌症病患需求，透過展覽有望對全球展示出 Taiwan can help。

蔡長海指出。政府推動 5+2 產業，其中一項是精準健康產業，該產業是從精準醫療、精準診斷等領域，擴展到精準照護、精準預防，預期 2025 年全球市場將達 5827 億美元。

蔡長海說，雲端、AI、IoT、5G 是未來展趨勢，其中 AI 產業 2030 年市場規模上看 15.7 兆美元，且雲端與 AI 結合的應用，共有 4 大領域先行發展，包括金融科技、零售業、無人駕駛及醫療產業，尤其台灣具有醫療、ICT 技術優勢，有望創造更大的產業價值。