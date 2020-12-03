央行冷不防放手 台幣升破彭淮南防線 收28.668元寫9年半新高

央行今 (3) 日下午冷不防放手，新台幣兌美元匯價，一度強升 3.65 角，最高衝上 28.401 元，直接摜破「彭淮南防線」，引發市場熱議，新台幣終場收在 28.668 元，升值 9.8 分，創下 9 年半來新高。

新台幣兌美元匯價今天以 28.77 元開盤後，在央行堅實的防守下，一如既往升抵 28.5 元附近後即止步，午盤前走勢與近來大抵相同。

不過，就在下午 3 點左右，央行突然不再死守防線，放手讓新台幣升破 28.5 元重要心理關卡，甚至直接來到 28.4 字頭，引發市場譁然，但終場前央行仍出手調節，收在 28.668 元，升值 9.8 分，創下 2011 年 5 月上旬以來的新高，台北外匯市場成交金額為 12.61 億美元。

為了穩定新台幣匯價，央行近來祭出「雙防線」策略，盤中 28.5 元、收盤 28.8 元，不過，繼昨天新台幣收在 28.766 元兌 1 美元的價位後，今天盤中又突然放手，引發外界揣測，央行是否將調整戰略，或是與監察院關切調節匯率有關。

觀察今日主要貨幣走勢，韓元兌美元升幅達 0.65%，為亞幣中最強勢，台幣升值 0.34%，日圓及泰銖分別升 0.1%、0.03%，離岸人民幣則貶值 0.13%。歐元兌美元則貶值 0.11%、英鎊升值 0.23%。