MHI Vestas承租華城電機台中港廠區 再擴本土化規模

國際風機系統大廠 MHI Vestas(MVOW) 今 (2) 日宣布，向華城電機 (1519-TW) 租用台中港 5000 平方公尺面積的廠區，作為 MHI Vestas 組裝營運廠區，實踐 V174 風機技術在台組裝計畫。

MHI Vestas 表示，風場的風機輪轂組裝和機艙相關零組件最終組裝及測試，也將於此廠區進行。華城廠區的部分輪轂組裝，將採用本土製造的零組件，包含永冠 - KY(1589-TW) 的輪轂板與先進華斯複材的鼻錐罩。

MHI Vestas 台灣業務總監 Maida Zahirovic 表示，永續本土化必須有充足的空間，才得以在安全無虞的前提下，從事離岸風電相關工作。華城電機位在台中港廠區位置相當理想，未來將成為 MHI Vestas 在台活動的核心據點。

華城電機總裁許忠明表示，希望透過這項合作，跟隨彰芳西島風場及 MHI Vestas，共同開拓台灣以外的國際市場，結合華城電機在出口上的優異表現，期許未來能將電氣設備與服務，推廣至國際綠能發電市場。

華城廠區提供風機組裝、倉儲、辦公及存放其他零組件的空間，該廠同時配置高架起重機，廠區地面也具備高承載力，可供大型離岸風機零組件於現場運送。

此租賃協議簽訂前，MHI Vestas 已簽署數個供應鏈合約，以滿足 CIP 彰芳西島風場的需求，包括本土供應的葉片、變壓器、葉片材料 (膠黏劑、樹脂和拉擠碳板)、塔架、配電盤、輪轂鑄件、輪轂板、機艙底座鑄件、低電壓配電櫃、不斷電系統、功率轉換模組組裝。