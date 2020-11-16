風電需求旺 永冠-KY明年出貨量估成長上看1成

鑄件大廠永冠 - KY(1589-TW) 今 (16) 日召開法說，受惠風電需求走強，今年第三季營收、出貨量均創上市以來新高，永冠表示，在風電需求持續暢旺下，估明年三大業務整體出貨量將成長 5-10%。

永冠今年出貨目標為 16.5-17.5 萬噸，相當於年增 0.6-6.7%，永冠看好，明年風電市場需求將持續暢旺，注塑機、產業機械明年也可望逐步復甦，明年出貨量估成長 5-10%，且即便注塑機、產業機械復甦情況不如預期，在風電需求強勁下，出貨量成長目標仍可達陣。

由於永冠目前產能絕大多數都在中國，在去全球化趨勢下，將在台灣、泰國建置新廠，分散風險。今年已開始緊鑼密鼓籌備台中港工廠建設，預計年底取得建照，2022 年投產， 2023 年達到量產狀態、進入交貨高峰期。

永冠規劃，台中廠年產能將達 8-10 萬噸，投產首年可達 25% 產能，並逐年增加，預計 2025 年達到產能滿載；目前台中廠已與西門子、MVOW 等一線風機系統商簽訂供應合約，也與美國奇異密切接觸中。

永冠預期，當台中廠年產能達 8 萬噸，永冠在全球海上風機鑄件市場的市占率，將從現在的不到 5％大幅成長至 22％。

除台中廠外，永冠也瞄準泰國市場免稅、減半投資等優惠政策，擁有成本較低廉優勢，將在泰國動工興建年產能 4.5 萬噸新廠，將於 2021 年動工，預計 2023 年完工投產，生產陸上風機，及產業機械、注塑機鑄件。