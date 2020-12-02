上緯投控11月營收月增13% 連8個月創新高

上緯投控 (3708-TW) 今 (2) 日公告 11 月營收達 13.04 億元，受惠碳纖維拉擠碳板出貨持續放量，營收月增 13.4%，年增 1.52 倍，連續 4 個月衝破 10 億元大關，且連 8 個月改寫單月營收新猷；前 11 個月累計營收 89.34 億元，年增 57.52%。

上緯投控相中碳纖維材料在風電市場的商機，已佈局多年，並以碳纖維拉擠碳板，打進風機製造商 MHI Vestas 供應鏈，今年第二季起放量出貨，帶動單月營收屢創新高，並站穩 10 億元大關。

看好未來碳纖維商機可期，上緯也在中國、台灣同步啟動擴廠，在台產能已有 2 條產線，明年將再新增 8 條產線；而中國江蘇廠今年底前也大幅擴增 14 條線，明年也可望再倍增 14 條產線。

除碳纖維複合材料外，上緯投控的碳纖維預浸布也已出貨給中國風機龍頭金風，明年產品更可望打入 GE 供應鏈。由於今年中國客戶需求大爆發，預期未來將成為大葉片風電的應用主流，目前是廠產能嚴重不足，上緯初期先外包供應，明年產能可望倍增至 4 條。

上緯投控第三季稅後純益 2.21 億元，季減 1.16%，年增 3.8 倍，每股純益 2.41 元；前三季稅後純益 5.16 億元，年增 11.45%，每股純益 5.63 元。