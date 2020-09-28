上緯投控子公司上緯新材科創板掛牌 首日股價飆漲逾7倍

上緯投控 (3708-TW) 持股 88.75% 子公司上緯新材，今 (28) 日在上海證交所科創板掛牌，為首家在科創板上市的台資企業，發行價格為每股人民幣 2.49 元，開盤股價隨即衝上 20.68 元，首日飆漲 7.3 倍，盤中也維持超過 560% 的漲幅。

上緯新材上市前資本額為人民幣 3.6 億元，上市增發新股 4320 萬股，資本額增加到人民幣 4.032 億元 。上緯投控原持股上緯新材 88.75%，上緯新材上市後，持股比例降至 79.24%。

上緯新材主要產品為環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、新型複合材料等，去年營收為人民幣 13.49 億元，稅後純益為人民幣 0.78 億元。

為加速拓展中國相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才，並提高競爭力與提升品牌形象，上緯新材赴上海證交所科創版申請掛牌上市，所募集資金將用於廠房增建、購置研發設備及補充流動資金。

上緯新材在上海科創板掛牌後，也將提升上緯投控的轉投資價值，未來相關釋股利益，可望挹注業外獲利表現。

上緯投控董事長蔡朝陽表示，目前集團資源回歸材料本業，包括特用化學材料和碳纖維複合材料，上緯新材上市是一重大里程碑，未來將專注在既有環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、新型複合材料的業務拓展與產品研發。