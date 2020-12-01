郭明錤：台揚奪美運營商O-RAN大單 明年營收增120%

天風證券分析師郭明錤今 (1) 日發布報告指出，鴻海 (2317-TW) 集團旗下網通廠台揚 (2314-TW)，取得美國電信運營商 Dish Network 的 5G O-RAN RU 訂單，預計台揚明年營收將成長 120%，來到歷史新高，每股純益將達 1.5-2 元。

郭明錤最新報告指出，台揚已擊敗富士通 Fujitsu 與啟碁 (6285-TW)，取得 Dish 的 5G O-RAN RU 訂單，預估台揚明年營收將來到 85-90 億元的歷史新高，成長約 120%，毛利率可望由 15-20% 顯著改善至 40-50%，每股純益 1.5-2 元，創近 20 年新高。

郭明錤看好，5G O-RAN 開放式架構，提供台揚等傳統 RRH EMS 業者爆發成長機會，毛利率也因商業模式由過去的 EMS，轉換至 5G O-RAN 的 ODM/JDM 而顯著提升。

此外，在封閉架構下，RRH EMS 業者僅負責採購零組件與製造，故毛利率較低，但受益於 O-RAN 的開放架構，服務運營業者可根據自身需求彈性訂製 CU、DU 與 RU 組合方案，也將帶動毛利率好轉。

郭明錤認為，台揚因有出貨經驗優勢，未來可望取得更多 O-RAN RU 訂單，將持續受惠 5G O-RAN 創新商模式，帶動營運重返 20 年前榮耀。