鴻海集團低軌衛星布局再下一城 旗下台揚通吃三大廠訂單

5G 商機發酵，低軌道衛星傳輸 (LEO) 成全球各大科技廠瞄準的重心，鴻海集團 (2317-TW) 全面搶進，旗下台揚 (2314-TW) 進展頻傳捷報，近期取得微軟創辦人比爾蓋茲投資的 Kymeta 大單，包含原本的 Space X 與 OneWeb 在內，台揚成為台網通廠中，少數通吃三大衛星廠訂單的廠商。

台揚不評論單一客戶狀況，不過證實，與檯面上的衛星服務商大客戶合作多年，主要針對地面訊號收發的技術及模組進行開發，目前與各客戶進度狀況相當不錯，在更多衛星服務應用上線帶動下，地面訊號收發設備需求將顯著成長，並反應在明年營收。

據悉，台揚目前在 Space X 供應鏈中負責代工製造，而與 OneWeb、Kymeta 關係則更緊密，雙方共同開案研發新品，且在近期都已取得 NRE(委託設計收入)，未來衛星商機起飛後，台揚直接受惠，是台廠中少數同時通吃三家衛星廠地面訊號接收訂單的廠商。

低軌道衛星通訊是透過眾多低軌衛星覆蓋全球，而地面則以光纖和微小基地站接受訊號，能彌補 5G 基地台難以覆蓋的地區，如高山、海洋、沙漠等，進行訊號傳輸，隨著衛星發射數量大增，小型衛星地面站（VSAT）以及地面接收設備需求也同步增加，根據美國衛星產業協會 (SIA) 統計，地面接收設備一年市場產值就高達 1900 億美元，因此，不少科技大廠都將眼光放到低軌道衛星通訊上。

事實上，鴻海董事長劉揚偉多次強調，鴻海集團在衛星通訊領域早有佈局，不只是 5G，在 6G 發展也有領先優勢，而鴻海旗下不只群創 (3491-TW) 攜手 Kymeta 推出新品，台揚具備小型衛星地面站 (VSAT) 的技術，將扮演鴻海集團衝鋒的關鍵要角。

台揚成立以來，已建立完整衛星收發機系列產品 (VSAT Transceiver)，頻率涵蓋所有主要商業衛星所使用之 C、Ku 與 Ka 波段，是全球首家成功開發及量產 Ka 波段衛星地面站收發機業者，目前市占超過 9 成，由於技術實力成熟，也獲三大衛星業者青睞。

目前全球三大衛星廠商都在加快佈局腳步，除 Kymeta 也搶進外，台揚其餘衛星主要客戶，如 Space X 星鏈計畫 Starlink 就預計年底試行低軌道衛星服務。

另一客戶 OneWeb 上半年雖受疫情影響導致公司破產，計畫進度延宕，但財務重整後，由英國政府、印度跨國集團 Bharti Global 聯手入股主導，晉升國家隊，擁有龐大資源，也有更大的潛在市場商機。

台揚近二年積極佈局電信白牌市場，調整品牌客戶接單，加上美中貿易戰、疫情影響，今年營運放緩，不過，隨著白牌、衛星商機帶動明年將同步發酵，營運可望大轉骨。