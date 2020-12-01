洗發票套領獎金不給獎惹議 財政部急轉彎：不修法改用查核

媒體報導，消費者刻意透過購買塑膠袋與白包等小額消費大量「洗發票」套領獎金，財政部昨 (30) 日表示，有意透過修法遏止取巧行為，但今 (1) 日突然轉彎改口，在不修法前提下，將透過加強查核故意不當套領獎金情事。

據媒體報導，高雄有消費者透過大量購買購物袋、白包的小額消費，兩個月內蒐集 4600 多張發票藉此提高中獎率，消息一出，引發賦稅署關注，表態擬研議以修法方式，鎖定「故意且大量」的小額消費發票不予兌獎。

消息一出引發輿論譁然，遭民眾批評「管太多」，為平息輿論壓力，財政部今日改口指出，在不修法之前提下，將加強查核故意不當套領統一發票中獎獎金案件，維護民眾兌獎權益。

財政部表示，統一發票給獎的目的，在鼓勵消費者主動索取統一發票，以防杜逃漏稅捐，為遏止不法冒、詐領或套取統一發票中獎獎金，財政部已有相關防弊機制。

至於報載發票不當套領獎金個案，財政部高雄國稅局已掌握相關案情，並請當事人到該局說明，當事人主張確實有相關交易事實，將根據統一發票給獎辦法規定暫先給獎，並持續關注與蒐集事證，如有不法情事將依規定追回獎金並移送偵辦刑責。

另外，國稅局也將加強針對涉嫌開立發票異常店家，進行瞭解、輔導，必要時將深入查核。