心中有愛，一起同行 永豐金證券攜手雲林家扶，台西「豐公益」

「心中有愛，一起同行」，永豐金證券豐公益邁入第三年，志工團擕手雲林家扶近百人齊聚台西海口故事屋演出「綠色生活 21 天」，以在地特色實踐綠生活，及養成習慣愛地球為活動主軸，並以當地農產草莓體驗親手製作果醬，在疫情下持續送愛到偏鄉落實「在地關懷」，與偏鄉家庭一起度過溫馨又充滿創意的週末時光。

永豐金證券執行副總經理李鴻源以志工團領隊的身份表示，結合同仁志工及公益團體的力量，落實「環境永續」與「在地關懷」一直是永豐金證券推動企業社會服務活動的主軸，志工們在熱情投入公益中體會到付出帶來的美好感動，了解公司邁向永續企業彰顯的核心價值，今年是永豐金證券與雲林家扶第三年的攜手，特別選在具 80 幾年歷史，富有在地人文特色的海口故事屋舉辦「海口故事．傳愛家扶」活動，與大小朋友們一起認識海口居民的生活與文化。

雲林家扶廖志文主任表示，台西屬於偏鄉雲林縣的偏鄉，鮮少受到社會關注，擁有豐富的地方特色與文化，感謝永豐金證券持續關心偏鄉，直接投入陪伴弱勢家庭來關注這塊土地，呼籲社會一起讓永續服務從兒少出發，掏掏口袋零錢幫助兒少助學，永續關懷傳遞「心中有愛，一起同行」。

活動以「綠色生活 21 天」為主題，透過生動活潑的課程與九宮格遊戲，永豐金證券 30 位志工與家扶親子一起分享如何在生活中養成綠色習慣，了解人類對地球造成的環境傷害，並由在地講師帶領製作褔到存錢筒、天然草莓果醬，以多元豐富的體驗活動，讓大人、小孩都能快樂學習從日常生活實踐綠行動，為永續環境盡一份心力。

活動最後並由永豐金證券贈送每位家扶親子天然手工草莓果醬，及採用友善養殖方式製作而成的鯛魚米漢堡禮盒，希望藉由舉辦這樣結合關懷、生態與綠生活實踐的互動活動，持續深植永豐金證券的公益理念。

活動持續到夜晚進入最高潮，永豐金證券響應金曲歌王謝銘祐「為偏鄉長者唱歌」的理念，贊助舉辦【恁的演唱會】，結合台西鄉公所社區活動，家扶親子演出烏克麗麗及太鼓表演，謝銘祐及麵包車樂團一首首精彩台語老歌演唱，引爆台西純樸的熱情安可不斷，為偏鄉長輩點燃歡樂感動的夜晚，讓今年的公益活動更顯趣味與意義。