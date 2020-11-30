品牌廠迎資訊月商機 首度採虛實整合展出估吸引30萬參觀人次

109 資訊月將於 12 月 2 日到 12 月 6 日舉行，主辦單位今 (30) 日舉辦展前記者會，宣布將首度採虛實整合方式進行，預估將吸引 300 家廠商、逾 30 萬參觀人次，而品牌廠華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW) 等也紛紛推出促銷活動，可望為營運添動能。

今年資訊月將以「數位催化、智連未來」為主題，活動委員會主委劉瑞復表示，資通訊是台灣經濟發展的重要產業，加上今年 5G 開台，將透過資訊月推廣、介紹 5G，並作為資通訊產品發展的重要平台，預計將吸引 300 家廠商廠商參展。

每年資訊月也是各大廠年底重要商機，華碩就祭出多項折扣優惠，並加碼抽 ASUS VIP 百萬點數，包含 ASUS Laptop X509JB 1TB 與 All-in-One 桌上型電腦 ASUS Vivo AiO V241FAK 等，購買全系列筆電及桌機，也可獲得時尚硬殼包，華碩表示，資訊月也將推出世界最薄 OLED 翻轉筆電 ASUS ZenBook Flip S (UX371)，力拚華碩在台家用筆電市占上看 5 成。

微星也將在資訊月首賣旗下全新商務筆電系列 SUMMIT，將搭載最新英特爾第 11 代 i7 處理器、Iris Xe 顯示晶片，同時也將推出搭載 RTX 2070、RTX 2060 的電競筆電，並推出多款新品、購機優惠方案，也將加碼贈送聖誕限定禮盒組、電競耳機等配備。

宏碁 (2353-TW) 則將在資訊月教育科技展中，展示旗下 AI 智能安防、AI 智能精準投放等系統，並搭配宏碁 Air Monitor Pro 空氣品質偵測系統，提供全新防疫應用 AI 智能移動式感測報到系統，產品方面，也將搭配雙 12 購物節商機，推出 Swift 5、Swift 3、Aspire 5 等產品，並抽出 iPhone12 等好禮。