華邦電、旺宏高層近2月加碼持股 營運後市添想像

半導體漲價風吹到 NOR Flash，業者證實明年上半年逐季漲幅都逾 5%，加上供給持續吃緊，市場看好兩大廠華邦電 (2344-TW) 與旺宏 (2337-TW) 營運，可望受惠成長，值得留意的是，兩大廠大股東加碼力道不手軟，近幾個月不約而同買進持股，顯然均看好營運後市，也引發市場議論。

根據公開資訊觀測站資料顯示，華邦電大股東金鑫投資，該公司也是董事長焦佑鈞持有的投資公司，今年 9、10 月分別買進華邦電 1.6 萬張與 0.2 萬張持股，持股股數達 2.39 億股。

翻開華邦電股價走勢圖，金鑫投資每次出手買進華邦電，股價多有一波漲幅，金鑫投資 2015 年 6 月當選華邦電監察人，當年 7 月公告持股股數 1.82 億股，較選任時股數 1.45 億股，多了 0.37 億股，也代表金鑫投資選任當月就買進 3.7 萬張，華邦電當年 7 月底收盤價為 6.95 元，隔年 2 月衝上最高價 10.2 元，波段漲幅 46.7%。

旺宏高層今年 10 月開始加碼自家股票，董事長吳敏求買進 320 張，總經理盧志遠加碼 168 張，董事兼副總經理游敦行、倪福隆，分別買進 32 張、112 張，副總經理兼財務部門主管葉沛甫也加碼 72 張，等同旺宏高層 9 月共買進自家持股 704 張。