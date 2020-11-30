【街口投信】股市及債市週報

【股市】

上周一傳出 AstraZeneca 與牛津大學共同開發的冠狀病毒疫苗有效率高達 90%，成為本月第三支在試驗數據中顯示有效的疫苗，再度激勵市場對經濟復甦在望的希望。此外，有消息傳出，準總統拜登計劃提名前 FED 主席耶倫為財政部長，此舉顯示未來財長較少政治味，將致力於改善經濟，且對銀行增強管控的可能性降低。同時，川普政府已批准開始政權移交，政治不確定性緩解。正面訊息接踵而來，降低了疫情持續升溫的負面情緒，美股在重啟經濟以及景氣循環股領漲下，出現反彈行情，Dow Jones、S&P500 與羅素 2000 指數紛創新高，其中 Dow Jones 一度站上三萬點關卡。

最新疫苗訊息上，AstraZeneca 表示，中期分析顯示，該疫苗的平均有效率為 70%，一種給藥方案顯示為 90%，另一種則顯示出 62% 的功效，且一般冰箱保存長達六個月，價格也較其他兩支疫苗低廉，將成為未來新興市場國家使用的主要疫苗之一。AstraZeneca 則預期在 2021 年將生產 30 億劑。

街口投信表示疫苗利多消息持續傳出，2021 年實現強勁經濟復甦希望再起；加上川普政府開始政權移交，而拜登將提名耶倫為財政部長，投資人正面看待此項任命，因耶倫先前以長期的低利率維持美國經濟持續增長，因此，整體訊息與事件發展都對美國經濟前景發展有利，成為近期股市持續走強的支柱來源。

此外，感恩節假期銷售期間，實體通路受到疫情影響出現顯著下滑，但消費者改由線上購物替代，可望降低影響程度。根據顧問公司 Deloitte 於九月時預期，11 月至明年 1 月美國假期銷售將成長 1% 至 1.5%。街口投信指出本周則有重要就業與製造業數據公布，加上疫苗發展的相關訊息也可能發布，將是影響大盤走勢的關鍵因素。

【債市】

上週在疫苗進展順利以及美國各州法院陸續駁回川普訴訟，包含賓州及內華達州皆確認拜登勝選的結果，美國啟動總統權力交接，使美國政治不確定性大幅降低，加上市場對於前聯準會主席葉倫出任財政部長抱持樂觀期待，帶動上週新興市場債券指數連續第四週走高，J.P. Morgan EMBIGD 指數通週上漲 0.19%，本月以來累計漲幅已達 3.99%。

此外，隨著進一步寬鬆貨幣政策的範圍逐漸減弱，上週包含韓國、奈及利亞、哥倫比亞、斯里蘭卡和安哥拉央行均維持利率不變。而繼前週南非政府信評遭國際信評公司惠譽及穆迪分別調降一級後，上週五斯里蘭卡政府信評亦遭惠譽調降一級至 CCC，主要係因該國先前的減稅措施將令 2021 年赤字上升，且政府 2021 年預算顯示其收入預測過高，預算缺乏可靠的財政整頓策略，且僅提供一些已公佈措施對潛在收入影響的有限細節，增加政府計劃減少債務和預算赤字的不確定性。

街口投信分析斯里蘭卡經濟重度依賴的旅遊業和服裝出口也因疫情流行遭受嚴重打擊，將持續弱化其財政體質。本週波蘭央行和印度央行將召開利率會議，市場預期均將維持利率不變。另外土耳其與巴西將公布第 3 季 GDP 年增率，預期將有不錯表現，此外各國亦將公布 11 月份的 PMI 指數。

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