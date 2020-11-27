投審會通過 和碩收購鎧勝-KY間接取得八家轉投資100%股權

經濟部投審會今 (27) 日召開第 1195 次委員會議，會中核准 8 件重大投資案，其中，對中國投資 (專案審查案件) 部分，核准代工大廠和碩 (4938-TW) 因收購鎧勝 - KY (5264-TW) 外部股東持股，間接取得鎧勝暨中國子公司日沛電腦配件 (上海) 等 8 家事業 100% 股權，投資金額達 4 億 9102 萬美元 (約新台幣 140 億元)。

投審會指出，對中國投資方面，也通過和碩以 1 億美元 (約新台幣 29 億元) 投資設立世碩投資 (江蘇) 有限公司，從事投資控股業務，而大連化工也將以 1860 萬美元增資江蘇子公司，用於提升危化品罐區安全環保整治等。

和碩是在今年 8 月宣布將斥資 145 億元私有化鎧勝，強化整合上下游產業鏈，市場分析，隨著和碩似有化鎧勝後，將擴大印度、越南等海外市場布局，瞄準蘋果 (AAPL-US) 訂單，並強化集團競爭優勢，與鴻海 (2317-TW) 看齊，而併購案合併基準日暫定為 2021 年 2 月 26 日。

僑外投資部分，投審會通過，英屬開曼群島商 CALCHEN BIOPHARMA GROUP INC 將以 28.6 億元等值外幣，受讓取得加陳國際藥業股權，加上受讓另 2 家國外公司所持股權，合計取得加陳國際藥業 98.79% 股權，而英商 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (UK) LIMITED 則以 55.5 億元認購中租 KY(5871-TW) 私募增資股分，從事租賃業業務。

投審會另外通過對外投資部分，台泥 (1101-TW) 將以 3.3 億美元投資海外控股業務，華新麗華 (1605-TW) 則預計投資 2.5 億美元對外貸款印尼華新鎳業公司，從事非鐵基本金屬製造業等業務，國際中橡 (2104-TW) 則計畫以 9630 萬美元間接增資印度子公司，用於購置環保設備。