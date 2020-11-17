統一超耶誕檔期開跑 Q4營運持穩Q3旺季水準

耶誕消費檔期將至，統一超 (2912-TW) 近年來每年均會集結集團資源展開耶誕慶祝活動，今年 CITY CAFE 全面換新裝，為超商業績做最後衝刺，法人估，隨著內需消費動能升溫，統一超第四季有望維持第三季旺季營運表現。

法人指出，統一超第三季稅後純益 28.74 億元，年增 3.66%，旺季表現不如預期，主因轉投資菲律賓 7-ELEVEN 持續受封城政策影響，不過台灣 7-ELEVEN 和康是美營收均持續成長，加上營業費用控制得宜下，整體營業利益率回升到 5 個季度高點，在台灣市場獲利表現可期。

另一方面，今年因疫情造成多處店面釋出，尤其統一超預期小型店需求提升，預估明年仍將快速展店、並持續納入更多子公司加入 OPEN POINT 生態圈，法人樂觀看待，今年 7-ELEVEN 展店有望達目標上緣 300 家， 有助在會員經濟發威下，進一步提升客單價。

統一超已連 2 年入選 2020 年道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Index, DJSI)，不僅是台灣食品零售產業唯一，今年更首次自全球 63 家食品零售同業中脫穎而出，獲得產業領導者 (Industry Leader) 殊榮。